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TIMETURK / YAŞAM / Oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu suçundan tutuklandı

Oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu suçundan tutuklandı

Fatih Göksel Aydoğduoğlu'nun küçük yaştaki çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı tespit edildi.

4 Saat Önce
2021-10-04 09:19:40
Oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu suçundan tutuklandı

Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan Fatih Göksel Aydoğduoğlu, pedofili suçundan cezaevine gönderildi.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, sosyal medya platformu Twitter, birtakım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti.

Twitter, bu durumu Bilişim Dairesi Başkanlığı'na ihbar edince söz konusu hesaplar incelemeye alındı. Hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan oyuncunun bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde çocuklara ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi.

Çocuklara cinsel içerikli mesajlar göndermiş

Aydoğduoğlu'nun küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı da belirlendi. Videoları ABD'de telefonuna yüklediğini iddia eden oyuncu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyette ifade veren şüpheli söz konusu hesapların kendisine ait olduğunu, 2014 ila 2016 yılları arasındaki paylaşımları sadece eğlence amacıyla yaptığını ileri sürerek, 18 yaşından küçüklere ilgi duymadığını, yetişkin kadın ve erkeklerden hoşlandığını, suç işlemediğini anlattı.

İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli burada verdiği ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Fatih Göksel Aydoğduoğlu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.

Sahte polis kimliğiyle yakalanmıştı

Oyuncu Aydoğduoğlu daha önce de Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalanmış, kimliği kendisinin tasarladığını itiraf edince hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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