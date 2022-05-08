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TIMETURK / YAŞAM / Oyuncu Erdem Baş ABD’ye yerleşti

Oyuncu Erdem Baş ABD’ye yerleşti

Ünlü oyuncu Erdem Baş, artık ABD'de yaşayacağını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Baş, 'Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY'a (New York) taşınıyorum' dedi

2 Gün Önce
2022-05-08 14:17:44
Oyuncu Erdem Baş ABD’ye yerleşti

1999 - 2004 yılları arasında ekrana gelen "Ayrılsak da Beraberiz" adlı dizide canlandırdığı "Mc Erdem" karakteriyle tanınan Erdem Baş, ABD'ye yerleşti.

'New York'a taşınıyorum'

Twitter'dan konuya ilişkin bir açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Ülkeyi terk ettiğim yok, Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY'a (New York) taşınıyorum. 'Oyuncu kaybetti, oyuncu kazandı' geyiği ise tamamen şaka için..." ifadelerini kullandı.

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Erdem Baş kimdir?

Erdem Baş, 1978 yılında Ordu'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul ile lise öğrenimini Ordu ve Trabzon'da tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

1999 yılında yayınlanmaya başlayan "Ayrılsak da Beraberiz" isimli dizide canlandırdığı "Mc Erdem" karakteriyle tanındı. Aralıksız beş sene bu dizide rol aldı. Ardından birkaç televizyon dizisinde de yer aldıktan sonra 2002 yılında başlayan "En Son Babalar Duyar"da "Hasan" karakterini canlandırdı.

Bunların yanı sıra "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın", "Organize İşler", "Papatyam", "Kutsal Damacana: Dracoola", "Memlekette Demokrasi Var", "Sümela'nın Şifresi: Temel", "Moskova'nın Şifresi: Temel", "Ali Ayşe'yi Seviyor" ve "Seksenler" gibi yapımlarda görev aldı. Baş, çeşitli tiyatro oyunlarında da oynadı. .

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