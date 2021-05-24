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Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirten iki kişi tarafından dolandırıldı. Bu kişilere 3 bin lira gönderen oyuncu, durumu anlayınca şikayette bulundu ve nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldı.

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24.05.2021 11:58:53
Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirten Hacı Emin C. ve Kemal K. tarafından dolandırıldığı belirtildi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Engin Altan Düzyatan ile iş insanı Emre Kural'ı arayan bir şahıs kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı.

Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve Kural'dan para istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi. Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, Kural'la birlikte şikayetçi oldu.

Savcılık soruşturma kapsamında Hacı Emin C. ve iş birlikçisi Kemal K. hakkında dava açtı. İki kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme cezayı 1 yıl 8 ay hapis ve 125 gün adli para cezasına indirip 5 yıl boyunca erteledi. Ancak Hacı Emin, alkollü araç kullanırken yakalanınca ertelenen cezasının açıklanması için ihbarda bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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