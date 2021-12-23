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TIMETURK / YAŞAM / Oyuncu Engin Altan Düzyatan’dan kötü haber!

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’dan kötü haber!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-23 13:13:54
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’dan kötü haber!

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen koronavirüse yakalandığı şüphesiyle kendini eve kapattı. İkinci kez test yaptıran Düzyatan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı açıkladı.

Düzyatan, Instagram hesabından, "Dün yapılan Kovid testimin sonucu maalesef pozitif. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" notunu düşerek yakınlarını uyardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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