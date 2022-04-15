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TIMETURK / YAŞAM / Oyuncu Emre Almas’tan Konuşulacak Mesaj! Emre Almas kimdir, kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Emre Almas’tan Konuşulacak Mesaj! Emre Almas kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uzun zamandır sinema filmleri ve ekranlarda yer almayan oyuncu hayranlarıyla sosyal medyadan hasret gidermeye devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu son paylaşımıyla gündem oldu.

2 Saat Önce
2022-04-15 16:15:33
Oyuncu Emre Almas’tan Konuşulacak Mesaj! Emre Almas kimdir, kaç yaşında, nereli?

Instagram'da fotoğrafını paylaşan oyuncu fotoğrafın altına yazdığı; “İnsan bazen bulunsun diye kaybolur. Kaybolup merak edilip aransın diye...” sözüyle dikkatleri üzerine çekti.

Bir süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncunun, yapımcılardan kendisine götürülen teklife sıcak baktığı ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenilmişti.

Emre Almas'ı özleyen hayranları, oyuncunun sosyal medya paylaşımlarının altına yaptıkları yorumlarda sık sık ‘Yeni projeniz var mı?' sorusunu soruyorlar ancak Emre Almas'tan bu konuda bir açıklama gelmiyor.

Emre Almas Kimdir? Kaç yaşındadır, Nerelidir?

27 Aralık 1996, İstanbul doğumlu. Aslen Şanlıurfalı olan genç yetenek, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk ile yakından ilgilendi. 16 yaşında ilk sinema filminde yer aldı. Bununla birlikte Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yeni Medya bölümünden mezundur. Instagram'da profilinde https://www.instagram.com/emrealmas_/ yarım milyona yakın takipçisi ile dikkat çekiyor.

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