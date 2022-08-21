Oya Aydoğan Kimdir? Oya Aydoğan Yer Aldığı Projeler

Oya Aydoğan kimdir, nerelidir? Oya Aydoğan yer aldığı dizi ve filmler neler? Oya Aydoğan ölüm nedeni? Türk sinemasının güzeller güzeli usta oyuncusu Oya Aydoğan 2016 yılında vefat etmişti. Birçok dizi ve filmlerde yer alan usta oyuncu Aydoğan arama motorunda tekrardan gündemde yer aldı. Sizler için Oya Aydoğan hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar…

Oya Aydoğan Kimdir?

Oya Aydoğan veya doğum adıyla Oya Aydoğdu, 10 Şubat 1957, Erzincan'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve televizyon sunucusudur. Aydoğan 8 yaşına kadar ailesi ile birlikte İstanbul'un Beyoğlu semtine taşındı. Ortaokulu o dönemde Fransız kız ortaokulu olan Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi'nde, lise eğitimini ise Saint Michel Fransız Lisesi'nde tamamladı. Oya Aydoğan, 1975 yılında Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci oldu. Aydoğan fakat ailesinden gelen baskılar nedeniyle ödülü iade etmek zorunda kaldı.1976'da Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'nda birinci oldu. Usta oyuncu ilk başrolünü Deli Şahin filminde Cüneyt Arkın ile paylaştı. Aydoğan 1978 yılında Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler adlı filmin oyuncu kadrosuna dâhil edildi. 1979 yılında Haluk Ulusoy ile gizlice evlendi. 4 Ay sonra Haluk Ulusoy ile boşanma kararı aldı.1982'de Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsniye karakterini canlandırdı.1988 yılında ANAP İzmir il yöneticilerinden Latif Demirbağ ile evlendi. Bu evliliğinden Gurur adında bir oğlu oldu. 1989 yılında Demirbağ ile evliliğini sona erdirdi. 15 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle vefat etti.

Oya Aydoğan Yer Aldığı Projeler

Sinema;

1976: Deli Şahin

1976: Beyazperdeler

1977: Güneş Ne Zaman Doğacak

1978: Dertli Pınar - Nazlı

1978: Son Sabah

1978: Neşeli Günler - Zeynep

1978: Yüz Numaralı Adam

1979: Doktor - Ayşe

1979: Nazey

1979: Divane - Zeliha

1979: Hayat Harcadın Beni

1979: İsyankar

1980: Sevgi Dünyası

1980: Çile Tarlası

1980: Zeytin Gözlüm

1980: Bağrıyanık

1980: Sabırlı Kullar

1981: Kara Gurbet - Cemile

1981: Tövbe - Zeynep

1981: Takip - Oya

1982: Günaha Girme

1982: Berduşlar

1982: Yedi Bela Hüsnü - Hüsniye

1983: Kalbimdeki Acı

1983: Günahkar

1984: Berduşlar Sosyetede

1984: Öç (İklime)

1984: Aşkım Günahımdır

1984: Sevginin Bedeli

1984: Yaralı

1984: Zavallılar

1984: Şaşkın

1985: Unutamadım

1986: Beyoğlu'nun Arka Yakası

1986: Merhamet

1986: Ağla Anam Ağla

1987: Kan Damlaları

1987: Deniz

1988: Sokak Çocuğu

1989: Yaz Gülü

1990: Utan

1991: Kabadayılar Kralı

1992: Nehirler Denize Akar

1993: Bayan Perşembe

1996: Çapraz Ateş

1999: Durduramadım

2000: Hemşo (Bankamatikçi)

2001: Ectasy

2005: Deli Duran

2009: SüpüRRR!

2009: Türkler Çıldırmış Olmalı

2012: İkizler Firarda

2013: Kedi Özledi

2015: Aşk Nerede

2015: Kalıngiller

2016: Türk Lokumu

2017: Çılgın Kolej

Televizyon;