Oya Aydoğan Kimdir? Oya Aydoğan Yer Aldığı Projeler
Oya Aydoğan kimdir, nerelidir? Oya Aydoğan yer aldığı dizi ve filmler neler? Oya Aydoğan ölüm nedeni? Türk sinemasının güzeller güzeli usta oyuncusu Oya Aydoğan 2016 yılında vefat etmişti. Birçok dizi ve filmlerde yer alan usta oyuncu Aydoğan arama motorunda tekrardan gündemde yer aldı. Sizler için Oya Aydoğan hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar…
2022-08-21 15:01:57
Oya Aydoğan Kimdir?
Oya Aydoğan veya doğum adıyla Oya Aydoğdu, 10 Şubat 1957, Erzincan'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve televizyon sunucusudur. Aydoğan 8 yaşına kadar ailesi ile birlikte İstanbul'un Beyoğlu semtine taşındı. Ortaokulu o dönemde Fransız kız ortaokulu olan Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi'nde, lise eğitimini ise Saint Michel Fransız Lisesi'nde tamamladı. Oya Aydoğan, 1975 yılında Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci oldu. Aydoğan fakat ailesinden gelen baskılar nedeniyle ödülü iade etmek zorunda kaldı.1976'da Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'nda birinci oldu. Usta oyuncu ilk başrolünü Deli Şahin filminde Cüneyt Arkın ile paylaştı. Aydoğan 1978 yılında Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler adlı filmin oyuncu kadrosuna dâhil edildi. 1979 yılında Haluk Ulusoy ile gizlice evlendi. 4 Ay sonra Haluk Ulusoy ile boşanma kararı aldı.1982'de Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsniye karakterini canlandırdı.1988 yılında ANAP İzmir il yöneticilerinden Latif Demirbağ ile evlendi. Bu evliliğinden Gurur adında bir oğlu oldu. 1989 yılında Demirbağ ile evliliğini sona erdirdi. 15 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle vefat etti.
Oya Aydoğan Yer Aldığı Projeler
Sinema;
- 1976: Deli Şahin
- 1976: Beyazperdeler
- 1977: Güneş Ne Zaman Doğacak
- 1978: Dertli Pınar - Nazlı
- 1978: Son Sabah
- 1978: Neşeli Günler - Zeynep
- 1978: Yüz Numaralı Adam
- 1979: Doktor - Ayşe
- 1979: Nazey
- 1979: Divane - Zeliha
- 1979: Hayat Harcadın Beni
- 1979: İsyankar
- 1980: Sevgi Dünyası
- 1980: Çile Tarlası
- 1980: Zeytin Gözlüm
- 1980: Bağrıyanık
- 1980: Sabırlı Kullar
- 1981: Kara Gurbet - Cemile
- 1981: Tövbe - Zeynep
- 1981: Takip - Oya
- 1982: Günaha Girme
- 1982: Berduşlar
- 1982: Yedi Bela Hüsnü - Hüsniye
- 1983: Kalbimdeki Acı
- 1983: Günahkar
- 1984: Berduşlar Sosyetede
- 1984: Öç (İklime)
- 1984: Aşkım Günahımdır
- 1984: Sevginin Bedeli
- 1984: Yaralı
- 1984: Zavallılar
- 1984: Şaşkın
- 1985: Unutamadım
- 1986: Beyoğlu'nun Arka Yakası
- 1986: Merhamet
- 1986: Ağla Anam Ağla
- 1987: Kan Damlaları
- 1987: Deniz
- 1988: Sokak Çocuğu
- 1989: Yaz Gülü
- 1990: Utan
- 1991: Kabadayılar Kralı
- 1992: Nehirler Denize Akar
- 1993: Bayan Perşembe
- 1996: Çapraz Ateş
- 1999: Durduramadım
- 2000: Hemşo (Bankamatikçi)
- 2001: Ectasy
- 2005: Deli Duran
- 2009: SüpüRRR!
- 2009: Türkler Çıldırmış Olmalı
- 2012: İkizler Firarda
- 2013: Kedi Özledi
- 2015: Aşk Nerede
- 2015: Kalıngiller
- 2016: Türk Lokumu
- 2017: Çılgın Kolej
Televizyon;
- 1978: Denizin Kanı – Iraz
- 1993: Hamuş
- 1997: Fırat
- 1997: Sırtımdan Vuruldum
- 1998: Birisi
- 2000: Evdeki Yabancı
- 2002: Pembe Patikler
- 2007-2010: Bez Bebek - Kulina
- 2007: Kısmetim Otel
- 2008: Kayıp Prenses
- 2011: Sudan Sebepler
- 2012: Düşman Kardeşler - Assolist Leyla
- 2014: Şimdi Onlar Düşünsün
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