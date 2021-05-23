Oturma izni veren ülkeler ve şartları

Yaşam koşulları ve gelecek endişesi nedeniyle özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülke vatandaşlarının hayalinde hep 'kapağı yabancı ülkeye ya da Avrupa'ya atmak' vardır. Peki bu mümkün mü?

Yabancı bir ülkede ikamet edip, orada yaşamak isteyenler vardır. Türkiye'den son dönemde başta gençler olmak üzere başka ülkelere gidip oralarda yerleşme hayali kuran gençlerin sayıbında önemli bir artış olduğu gerçek.

Bunun dışında gerek evlilik ve eş durumundan gerekse iş bağlantılı oturum izni için başvurulan ülkeler de kendi vatandaşlarının dışındakilere belli bir finansal talep ya da ekonomik, sosyo-kültürel beklentilerin karşılanması halinde otrum izni verebiliyor.

İşte Oturma izni (Veriler 2017 yılı baz olarak alınmıştır) imkanı sunan bazı ülkeler ve şartları.

Almanya: Almanya'da önce oturma, sonra vatandaşlık hakkı elde etmek için tek şart var: 250 bin Euro yatırımla bir iş kurmak ve bu iş yerinde Alman vatandaşlarına istihdam sağlamak.Amerika Birleşik Devletleri:ABD hükümetinin belirlediği bölgelerde süresiz oturum hakkı elde etmek için 2 yol var:500 bin dolar yatırım yapmak ve bu yatırımla en az 10 kişilik istihdam sağlamak ve 1 milyon dolar sermayeli şirket kurmak

Dominik Cumhuriyeti:Dominik Cumhuriyeti oturma iznini tek başına ülkeye başvuranlar ile eşi ve çocuklarıyla bu ülkede yaşamak isteyenler için 2 ayrı şart sunuyor: Tek başına Dominik Cumhuriyeti vatandaşlık hakkı için bu ülkede 100 bin dolarlık yatırım yapmak, Eşi ve çocuklarıyla Dominik Cumhuriyeti vatandaşlık hakkı elde etmek isteyenler için 200 bin dolarlık yatırım yapmak.

İngiltere: İngiltere, Türk vatandaşlarına özel olarak Ankara Anlaşması çerçevesinde bir girişimci vizesi veriyor. Bu özel uygulamaya göre, İngiltere'de iş kuran ve kurduğu işin başında olan Türk vatandaşları için çok avantajlı.

İngiltere ilk adımda Türk vatandaşlarına bir yıllık vize veriyor. Bir sene sonunda girişimci vizesi sahibi Türk vatandaşının yürüttüğü işle ilgili İngiltere hükümeti uygunluk verirse, vize süresi üç yıl daha uzatılıyor.

İngiltere'de bu koşullarda 4 yıl yaşayanlar sürekli oturum hakkını kazanıyor. Ayrıca, 5 yıldan sonra ise vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor.



İrlanda: İrlandaca ve İngilizce konuşulan İrlanda da AB üyesi ülkelerden…• İrlanda'da oturma iznine sahip olmanın yolu; 400 bin Euro değerinde gayrimenkul satın almak.

İspanya: İspanya'da yabancı yatırımcıya oturum izni veren kanuna göre şartlar şöyle: İspanya'da 160 bin Euro değerinde konut alan yabancılar oturma izni ve vizesiz seyahat hakkı sahibi oluyor. Bir diğer koşulsa bir yılın yarısının İspanya'da geçirilmesi. İspanya'da 10 yıl kalanlar ise vatandaşlık hakkı elde ediyor.

Kanada:Kanada'da oturma izni ve vatandaşlık hakkı elde etmek için gerekli şartlar: 400 bin dolar yatırım. 800 bin dolarlık banka hesabı.Kanada'da vatandaşlık başvurusu öncesinde göçmenlik statüsünün kabul edilmesi önemli bir detay.

Letonya: Kuzey Avrupa'da yer alan ve AB üyesi olan Letonya, oturma izni şartları açısından en avantajlı ülkelerden biri. Letonya'da yabancı yatırımcılara AB üyesi ülkeler arasında dolaşım izni veriliyor. Letonya'nın şartı net: Büyük şehirlerden en az 143 bin Euro, kırsal kesimden en az 71 bin 500 Euro değerinde ev satın almak.



Makedonya: 40 bin Euro'luk gayrimenkul satın alan yabancılar bir yıllık oturma iznine, 400 bin Euro'luk yatırım yapan iş adamları da vatandaşlık hakkına kavuşuyor.

Malta:Malta vatandaşlığı AB üyesi ülkelerde ve İsviçre'de yaşama, çalışma, eğitim alma gibi fırsatlar sağlıyor. Ayrıca, ABD dahil 167 ülkeye vizesiz seyahat ayrıcalığı da sunuyor. Vatandaşlık başvurusu için 3 yatırım şartı şöyle:

Malta hükümetine en az 650 bin Euro hibe yapmak ve Malta'da en az 350 bin Euro değerinde konut almak. Alternatif olarak ise, 5 yıllığına konut kiralamak. Kiralanacak konutun ise yıllık tutarının en az 16 bin Euro olması gerekli.

150 bin Euro tutarında 5 yıl vadeli Malta devlet tahvili yatırımı yapmak.

Portekiz:Portekiz yabancılar için iki ayrı seçenek sunuyor: En az 500 bin Euro değerinde konut alan yabancılar vizesiz dolaşım hakkına kavuşuyor. Portekiz'de en az 10 kişiye istihdam sağlayan bir iş kuran yabancılara oturum izni veriliyor.

Sürekli oturum hakkı başvurusu için ülkede 5 yılı geçirmek gerekiyor.

Yunanistan: Yunanistan'da 250 bin Euro ve üstü değerde bir konut satın aldığınızda 5 yıllık oturum izni sağlanıyor. Oturum izni her 5 yılda bir yenilenebiliyor. Aileler oturum başvurusuna anne-babalarını da dâhil edebiliyor.

Çocuklar ise oturum haklarını 21 yaşına kadar kullanabiliyor. Bu hak çalışma iznini kapsamıyor. Yunanistan'da sürekli oturum izni alanlar AB ülkelerinde vizesiz dolaşım hakkına sahip olabiliyor.



Ukrayna:Ukrayna'da vizesiz giriş ve sınırsız oturum izni için gereken yatırım, ülkede açacağınız şirket hesabında 100 bin dolarınızın olması.

Uruguay: Uruguay'da 1.200 dolar aylık kazancı olanlara üç yıllık geçici oturum izni ve vatandaşlık hakkı veriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.