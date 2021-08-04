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TIMETURK / YAŞAM / Otomobilde ölü bulunan 3 genç, karbonmonoksitten zehirlenmiş

Otomobilde ölü bulunan 3 genç, karbonmonoksitten zehirlenmiş

Ankara'da yılbaşı gecesi binanın kapalı otoparkında otomobil içinde cansız bedenleri bulunan Hüseyin Şahinoğlu (25), Halil İbrahim Altıntaş (25) ve Burak Karakoç'un (24) aracın egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği Adli Tıp Kurumu incelemesi ile belirlendi.

1 Gün Önce
2021-08-04 11:24:05
Otomobilde ölü bulunan 3 genç, karbonmonoksitten zehirlenmiş

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Savcılık, rapor üzerine gençlerin ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verdi.

Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Şahinoğlu ile arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş ve Burak Karakoç'un cansız bedenleri, 1 Ocak 2021'de Şahinoğlu'nun oturduğu Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki kapalı otoparkta bulundu.

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3 gencin cesetlerinin bulunduğu Şahinoğlu'na ait 06 KMS 15 plakalı otomobilde boş alkol şişeleri de bulundu. Ayrıca otoparkta bulunan iki otomobilin de motor kaputlarının açık olduğu belirlendi. Yine gençlerin içinde bulundukları aracın çalışır vaziyette olduğu; ancak yakıtının bitmesi nedeniyle bir süre sonra kendiliğinden stop ettiği anlaşıldı. Cesetler üzerinde yapılan incelemede ise herhangi bir darp ve cebir ya da kesici alet izine rastlanılmadı.

TAKİPSİZLİK KARARI

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Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, 3 gencin ölümüyle ilgili elde edilen deliller detaylı rapor için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporu, soruşturma dosyasına girdi.

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Raporda gençlerin ölümüyle ilgili "Ölümün karbonmonoksit zehirlenmesi ve boğucu gaz (bütan) soluma sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Raporda sahte alkol zehirlenmesine dair bir iz bulunulmadığı ifade edildi. Olayla ilgili hiç bir şikayetin bulunmaması ve 3 kişinin de zehirlenme sonucu ölümlerinin tespiti üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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