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Otomobil, 200 metrelik uçuruma devrildi: 3 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 200 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu dede, babaanne ve torun hayatını kaybetti.

58 Dakika Önce
2021-08-24 23:10:21
Otomobil, 200 metrelik uçuruma devrildi: 3 ölü

Kaza, bugün ilçeye bağlı Kalkumaç ve Akkaya mahallelerinin arasından geçen Tilki Deresi yakınında meydana geldi. Mehmet Ali Atalay yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin araçtan çıkarttığı sürücü Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay'ın öldüğü belirlendi. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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