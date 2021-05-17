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Otogar ve havalimanlarında hareketlilik

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' döneminin sona ermesi ve 'kademeli normalleşme'nin başlamasıyla otogar, havalimanı ve kente girişlerin sağlandığı ana yollarda yoğunluk görülüyor.

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17.05.2021 12:27:29
Otogar ve havalimanlarında hareketlilik

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme"nin başlamasıyla otogar, havalimanı ve kente girişlerin sağlandığı ana yollarda yoğunluk görülüyor.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibarıyla sona erdi.

"Tam kapanma"da zorunlu haller dışında izin verilmeyen şehirler arası seyahatler, "kademeli normalleşme"yle esnetildi.

Uygulamanın başlamasıyla İstanbul'dan ayrılmak isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.

Araçlara binmeden önce yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

Bir otobüs firmasında çalışan Hakan Kalaycı, saat 09.00-12.00 arasındaki otobüs seferlerinde yoğunluk olduğunu belirterek, "Şoför arkadaşlar yüzde 50 kapasiteyle gitti ve yüzde 50'lik kapasitenin hepsi doluydu. Kısıtlamalar bittiği için bugün yoğunluk yaşandı. İstanbul'dan sabah saatlerinde Bursa, İzmir Ankara istikametinde kapasite yüzde 50 ile araçların hepsi doluydu. Yer bulamayan yolcular oldu, aradılar ama yer yoktu." diye konuştu.

Harem Otogar'da da İstanbul'dan ayrılmak isteyenler, otobüslerinin sefer saatlerini bekliyor.

- Havalimanlarında hareketlilik

Şehirler arası seyahatin esnetilmesiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da hareketlilik yaşanıyor. Kısıtlamanın sona erdiği 05.00'ten itibaren yolcular havalimanına gelmeye başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta ortalama günlük 200 uçuş yapılırken, bugün 400 sefer gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk nedeniyle terminal girişinde ve biletleme işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda kuyruk oluştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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