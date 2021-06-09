'Ot gibi yaşamayı' çürüten bitkiler

Hiçbir işe yaramamak olarak tanımlanan 'Ot gibi yaşamak' tabirinin aksine otların hayatımızda öyle yeri var ki...

Eski çağlardan itibaren insanlar dünyanın hemen her bölgesinde bitkileri gerek yemek gerekse sağlık yönünden kullanagelmişlerdir. Tıbbi bitkiler üzerine yazılmış ilk eserleri eski kültür merkezlerinde,

Çin'de, Hindistan'da, Mısır'da, Yunan ve Roma'da rastalınıyor. Mısır'da M.Ö. dördüncü yüzyılda faydalı ve

tıbbi bitkilerin kültürü yapıldığı biliniyor.

Anadolu'nun vazgeçilmez otları

Ülkemizde, özellikle Anadolu'da bilhassa yemek kültürü açısından tarihi süreç içerisinde o kadar çok bitkiden faydalanılagelmiştir ki sayıları tahmin edilemez.

Hiçbir işe yaramamak olarak tanımlanan "Ot gibi yaşamak" tabirinin aksine otların hayatımızda öyle yeri var ki...

Biz de Anadolu başta olmak üzere faydalı olduğuna inanılan ve sofralardan eksik edilmeyen belli başlı temel otlara göz atmak istedik.İşte bunlardan en çok kullanılanlar ve faydaları:

Isırganlı detoks

Isırgan otu: Eski medeniyetlerde tıbbi amaçla kullanılan bitkilerin başında yer alır. Üzerindeki tüylere dokunulduğunda kaşıntı ve kızarıklığa neden olan maddeler salgıladığı için çiğ değil bilhassa sulu yemeği veya kavurması yapılır.Bu ot, A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra B vitamini içerir. Antioksidanlar, hücreleri çeşitli sebeplerle oluşan hasara karşı korumaya yardımcı olan moleküllerdir. Isırgan otunda da bolca antioksidan var. Böbreklerden toksinlerin atılmasına yardımcı olarak vücudumuzu temizlemek için harika bir detoks malzemesidir.İdrar söktürücüdür. Bağırsak verimliliğini artırır, sindirim süreçlerinin kolay yürütülmesini sağlar. Emziren kadınlarda süt üretimini artıran bir özelliğe sahiptir.Adet dönemindeki ağrılı kramplardan ve şişkinlikten kurtulmada faydası vardır.Menopoz dönemindeki kadınlar için ısırgan otu, birçok komplikasyon olmaksızın hormonal değişimi sürdürmeye yardımcı olur.

Grip ve soğuğa karşı şevketibostan

Şevketibostan: Portekiz'den İran'a kadar Akdeniz Havzası'nda yayılım gösteren Şevketibostan papatyagiller ailesine mensup bir bitki.Güneydoğu Asya ve Akdeniz ülkelerine ait bir bitki türüdür. 70 cm yüksekliğe kadar büyüyen ve tüylü bir yapıya sahip olan şevketi bostan bitkisi kök kısmı toprağın altında yetişen sap kısmı ise yeşil olan bir bitki türüdür. Sap kısmı yeşil olan şevketi bostan bitkisi ağustos aylarında sarı renkte çiçek açmaktadır.

Bulaşıcı cilt hastalıkları tedavisi,Solunum yolları hastalıklarında, Hazımlık problemlerinde,Baş ağrısı tedavisinde kullanılır.Balgam söktürücü özelliği bulunur ve Solunum yolları tedavisinde grip ve soğuk aldınlığın yaratmış olduğu balgamı söktürmeye yardımcı olmaktadır.

Sindirim kolaylığına semizotu

Semizotu: Anavatanı Ortadoğu olan semizotu bugün neredeyse dünyanın her yerinde tanınıp biliniyor.Pek çok alanda doğal olarak yetişebilen semizotunun yaprak ve sapları çiğ ya da pişmiş olarak yenilebilir. Salatasından turşusuna, çorbasından yemeğine kadar pek çok şekilde hazırlanabilir. Vejeteryanlar ve balık yiyemeyenler için zengin bir omega-3 kaynağıdır. Ayrıca içeriğinde bolca lif, A, C vitamini ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, manganez, potasyum, kalsiyum ve bakır mineralleri bulunur.Semizotunun içeriğindeki demir ve bakır mineralleri kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur.Sindirim sistemini rahatlatarak kabızlığı önleyebilir. Ülsere iyi geldiğinden mide rahatsızlığı olanlara özellikle tavsiye edilir. Basura karşı da faydalıdır. İçeriğindeki A vitamini sağlıklı mukoza zarlarını korumaya yardımcı olur.

Labada ile bedeni güçlendirin

Labada: Anadolu'da efelek, evelik, gegeş, duvelik gibi isimlerle de anılır.Ekşimsi tadıyla asma yaprağı dolmasına ciddi bir rakip olabilen labada dolması yörelere özgü farklı tarifler içermektedir.Labadanın yapraklarında Fosfor - demir bileşimi, tanen, kazık köklerinde nişasta, şekerler, reçine ve antrakinon türevleri bulunur. Anadolu'nun bazı yerlerinde labada yaprakları salatada sebze yemeklerinde kullanılmaktadır.

İştah açıcıdır.Yaprakları, bedeni güçlendirici toniktir.Kullanım Şekli :Bitkinin yapraklan çiğ olarak yenir ya da 1 litre sıcak suya 50 gr. taze labada yaprağı konulup 15-20 dakika kadar kaynatılır. Böylece elde edilen çaydan, günde iki-üç kez birer bardak alınır.Deri hastalıklarında etkilidir.Çıbanları olgunlaştırır.Yara ve egzamaları iyileştirir.

Kabızlık ve ishale deniz börülcesi

Deniz börülcesi: Denizde meydana gelen gelgitler sebebiyle en tuzlu yiyecek olarak bilinen deniz börülcesi, halk arasında kurşun otu ya da tuzlu ot şeklinde bilinmektedir. Özellikli bünyesinde tozlu mineraller barındırdığı için iltihaplar açısından oldukça etkilidir. Aynı zamanda farklı besin kaynakları üzerinden özellikle salata ile kilo verme imkanı sağlar. Ancak içerdiği tuz oranı nedeniyle mutlaka doğru şekilde yıkanmalı ve tüketilmelidir. Böylece alerji veya sindirim sorunları gibi durumlar ile karşı karşıya kalmadan sağlıklı şekilde bu özel bitki tüketilebilir.

Tuz oranı lenflerin çalışmasını sağlar ve guatr hastalığını önler. İdrar problemlerine iyi gelir. C vitamini kaynağı sayesinde vücut bağışıklığını güçlendirir. Yüksek lif yapısı sayesinde sindirim sistemlerini korur. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Kabızlık ve ishal gibi sorunlara karşı çözüm üretir. Metabolizmayı güçlendirir ve hızlandırarak dengeli kilo kaybı sağlar.

Zihninizi madımakla diriltin

Madımak: Badımak, mercimenek, kuşekmeği gibi isimlerle de anılıyor. Özellikle Orta, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yetişen ve çiğ olarak da tüketilebilen madımak otu çorba, cacık, börek, gözleme, mıhlama ve böreklerde kullanılır.İdrar arttırıcı ve idrar söktürücü olarak kullanılan madımak otu, antioksidan bakımından zengindir. Kurutulmuş yumrusundan hazırlanan çayı mide ve bağırsak hastalıklarıyla dizanteriye karşı antiseptik olarak kullanılır, ayrıca karın ağrısını ve ishali durdurur. Madımak otunun damar büzücü etkisinden dolayı; basur, doğum kanamaları ve adet kanamalarında kullanıldığı bilinmektedir.Taze olarak tüketildiğinde zihin üzerinde canlandırıcı etkisi olan madımak otunun, zihin yorgunluğuna iyi geldiği bilinmektedir.olarak yenebilen, kurutulup çay olarak içilebilen ot, kavurarak veya hafif sulu yemeği yapılarak tüketilebiliyor.

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