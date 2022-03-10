Osman Yıldız “Başarılı Bir Moda Fotoğrafçısı Olmanın 5 Koşulu”

Moda fotoğrafçısı Osman Yıldız, “Başarılı bir moda fotoğrafçısı olmak için 5 maddenin bilinmesi gerekiyor. Moda fotoğrafçılığında yaratıcılık önemlidir. Bunun yanı sıra sağlam bir prodüksiyon, eleştirilerden faydalanmak ve tarz sahibi olmak da gerekiyor. Moda ögelerinin fotoğraflarını çekmek, fotoğrafı çekilen ürünlerin müşteri tarafından ilgi görecek şekilde sunulması demek. Bu nedenle başarılı bir moda fotoğrafçısı olabilmek için daimî bir gelişim içerisinde olmak gerekiyor” ifadeleriyle sektöre yönelik açıklamalarda bulundu.

Sanat Tarihine Hâkim Olmak

Moda fotoğrafçısı Osman Yıldız “Sanat tarihine hakim olmak, başarı için en önemli faktörlerden bir tanesi. Sanatçı ve akımların detaylarını bilmek, özgün bir tarz oluşturmayı sağlıyor. Moda fotoğrafçılığı neticede bir sanat türüdür. Bu alanda da gelişim, birikim şeklinde meydana gelmiş. Bir sanatçı diğerinden etkilenmiş, öbürü farklı bakış açısı ile var olanın üzerine yenilerini eklemiş. Bu da neticede sanatçının özgünleşmesini sağlıyor” dedi.

Sağlam Bir Prodüksiyon Oluşturmak

Moda fotoğrafçısı Osman Yıldız “Sağlam bir prodüksiyon, çekimlerin çok daha profesyonel bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Çalışmaları kontrol etmek, ekibin birbiriyle iletişiminin kuvvetli olmasını sağlamak sürecin sorunsuz ilerlemesine imkân tanıyor. Ayrıca çekim mekanını önceden görmek, mekânı tanımayı ve çekimin çok daha profesyonel bir hal almasını sağlıyor. Önemsiz gibi görünen detaylar, başarılı projeler için bir hayli mühim” açıklamalarında bulundu.

Eleştirilerden Faydalanmak

Eleştiriden faydalanmanın önemine değinen Moda fotoğrafçısı Osman Yıldız “Eleştiri, kişiyi her zaman ileriye taşır. Bu nedenle çalışmalarınızla ilgili yapılan eleştirileri göz ardı etmeyin. Kimse mükemmel değildir. Gerçekleştirdiğiniz çekimlerde eksik yanlar olabilir. Eleştirileri olumsuz söz yığını olarak değerlendirmek yerine gelişiminizi sağlayan önemli bir kaynak olarak görmelisiniz” dedi.

Tarz Sahibi Olmak

Osman Yıldız “Özgünlük, sanatın her alanında önemlidir. Diğer sanatçılardan etkilenebilirsiniz. Ama bu etkilenmeler, kendi tarzınızı oluşturma konusunda size destek veriyor olmalı. Her insanın hayata bakış açısı farklıdır. Bu farklılık, estetik zenginliği oluşturur. Bu nedenle kendi tarzınızı bulmak için çabalayın” açıklamalarında bulundu.

Kendine Güvenmek

Kendine güvenmenin hayatın her alanında önemine değinen Osman Yıldız “Her işe başlarken ‘Ben bunu yapamam!' şeklinde düşünceler aklımıza geliyor. Ama eğer temelde bir yetenek varsa, başkalarının yaptıklarını bizler de yapabiliriz. Başarılı bir moda fotoğrafçısı olmak için kendinize güvenin. Azim ve sabır, istediğimiz alanda kendimizi yetiştirmemizi mümkün kılacaktır” dedi. .