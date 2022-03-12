Oscar ödüllü Azerbaycanlı yönetmen vefat etti

Oscar ödüllü Azerbaycanlı yazar, senarist, yönetmen Rüstem İbrahimbeyov, 84 yaşında Rusya’nın başkenti Moskova’da hayata gözlerini yumdu. İbrahimbeyov, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

En İyi Yabancı Film kategorisinde Oscar ödülü alan Azerbaycanlı yazar, senarist ve yönetmen Rüstem İbrahimbeyov, 2021 Aralık ayından bu yana hastanede tedavi görüyordu. 84 yaşında Moskova'da vefat eden İbrahimbeyov, arkasında sayısız eser ve ödül bıraktı.

5 Şubat 1939'da Bakü'de doğan Rüstem İbrahimbeyov, 1963 yılında Azerbaycan Petrol Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Bilimler Akademisi'nde doktorasını tamamladı. 1967 yılında SSCB Sinema Enstitüsü'nün senaryo bölümünden,1974 yılında ise yönetmenlik bölümünden mezun oldu. Senaryosunu İbrahimbeyov'un kaleme aldığı ve 1969'da Bakü'de çekilen ‘Bir Güney Kentinde' filmi Sovyet Cumhuriyetleri çapında büyük ilgiyle karşılandı. 1970'lerin başında çekilmiş ve senaryosunu Rüstem İbrahimbeyov'un yazdığı ‘Sahranın Beyaz Güneşi' filmi ise yazarın dünyaya açılmasını sağladı. Öyküler ve senaryoları esasında filmler çekilirken yazarın dram eserleri SSCB'nin farklı kentlerinde sahnelendi, Sibirya berberi piyesi ödüle layık görüldü. 1981 yılında Sovyetler Birliği'nin Devlet Ödülünü alan Rüstem İbrahimbeyov 1989'da Oscar ödüllerinin jüri üyeliğine seçildi. İbrahimbeyov'un ‘Güneşli Örgü' romanından uyarlanan film 1995'te En İyi Yabancı Film dalında Oscar ödülüne layık görüldü. 1989'da Bakü'de kurduğu İbrus Tiyatrosu faaliyetlerini bugün de sürdürmektedir.

Rüstem İbrahimbeyov'un senaryosunu yazdığı ve Kazakistan devletinin finansörlüğünde çekilen ‘Göçebe' filmi başta ABD olmak üzere, Batı ülkelerinde büyük ilgiyle izlendi.

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARINA DESTEK VEREN FRANSA'YI PROTESTO ETTİ

Azerbaycan'ın, Rusya'nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinin birçok sanat ödülüne layık görülen Rüstem İbrahimbeyov, ‘Ermeni soykırımı' iddialarına destek veren Fransa'yı protesto ederek 2012 yılında Fransa-Azerbaycan Dostluk Cemiyeti Başkanlığı'ndan istifa etti

Ayrıca İbrahimbeyov, Fransa'nın Kültür ve Sanat madalyasını da iade etti.

MUHALEFETİN ORTAK ADAYI

2013 yılında Azerbaycan‘da muhalefetin ortak adayı olarak cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Rüstem İbrahimbeyov, Rusya vatandaşlığının da bulunmasından dolayı adaylıktan feragat etmek zorunda kaldı.

İbrahimbeyov en son birkaç ay önce sinema alanında Rusya'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Eldar Ryazanov Ödülü'nü almıştı.

HİÇBİR ZAMAN KOMÜNİST PARTİ'YE ÜYE OLMADI

IndyTurk'un aktardığına göre; Rüstem İbrahimbeyov'un yazar ve sanat insanı olarak başka bir özelliği de tek partili rejimin olmazsa olmaz koşuluna rağmen hiçbir zaman Komünist Parti'ye üye olmamasıydı.

1979 yılında kaleme aldığı Ültimatom piyesinde İbrahimbeyov, Azerbaycan'ın o zaman yasaklı olan bağımsızlık tarihiyle ilgili bazı sahneleri seyirciye sunabilmişti.

Rüstem İbrahimbeyov, 2011'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmüştü. İbrahimbeyov'a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından verilmişti.

Moskova'da 84 yaşında hayata gözlerini yuman İbrahimbeyov, son yolculuğuna Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de uğurlanacak. .