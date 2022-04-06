Oruç tutarken adet olmak orucu bozar mı? Oruç tutarken adet olunursa ne yapılmalı? Bir iki damla adet kanaması orucu bozar mı?

Oruç tutarken adet olmak orucu bozar mı? Adet kanaması ya da hayız olarak adlandırılan kadınların özel günlerde oruç tutmamaları ve namaz kılmamaları gerekir. Peki ama oruca niyet ettikten sonra adet olunursa ne yapılmalı? Oruçluyken hayız olunca oruç bozulmuş mu olur? İftara 2 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? Bir iki damla adet kanaması orucu bozar mı? İşte merak edilen adet kanamasının oruca etkisi...

Adet kanaması ya da hayız olarak adlandırılan kadınların özel günlerde oruç tutmamaları ve namaz kılmamaları gerekir. Peki ama oruca niyet ettikten sonra adet olunursa ne yapılmalı? Oruçluyken hayız olunca oruç bozulmuş mu olur? İftara 2 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? Bir iki damla adet kanaması orucu bozar mı? İşte merak edilen adet kanamasının oruca etkisi...

Oruç tutarken adet olmak orucu bozar mı?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Oruç tutarken adet olunursa ne yapılmalı?

Adetin başlamasıyla, oruç halinden çıkılması gerekmektedir. Diyanet'in açıklamasına göre de; "Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). " açıklaması yapılmıştır.

Bir iki damla adet kanaması orucu bozar mı?

Fizyolojik olarak kadın bedeninde adet döngüsü başladığı için, bir iki damla adet kanı da adetin bozulmasına sebep olacaktır. Gün içerisinde adet olan kadın, bir şeyler yeyip içmeli ve ihtiyaçlarını gidererek kendisine eziyet etmemelidir. Çünkü adet durumunda kan ve su kaybı yaşayan kadının kendini aç bırakması, vücuduna zarar verecektir.

İftara 2 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu?

Oruçluyken adeti başlayan kadının orucu bitmiş sayılır ve oruç, kazaya ihtiyaç duyar. İftara 2 saat de, 2 dakika da kalmış olsa adetin başlamış olması, orucun bozulmasına sebep olur. .