Oruç kimlere farzdır Diyanet? Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? Kimler oruç tutmalı?

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? Ramazan ayında oruç tutmanın sevabını, Allah c.c. kendisi vereceğini belirtmiştir. Hadislerde belirtilen bu güzel ibadeti kimlerin yapıp kimlerin yapamayacağı da, sıklıkla araştırılıyor. Oruç tutmanın şartları nelerdir? Oruç kimlere farzdır Diyanet? Kimler oruç tutmalı? İşte Diyanet açıklaması...

Ramazan ayında oruç tutmanın sevabını, Allah c.c. kendisi vereceğini belirtmiştir. Hadislerde belirtilen bu güzel ibadeti kimlerin yapıp kimlerin yapamayacağı da, sıklıkla araştırılıyor. Oruç tutmanın şartları nelerdir? Oruç kimlere farzdır Diyanet? Kimler oruç tutmalı? İşte Diyanet açıklaması...

Oruç kimlere farzdır Diyanet?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu "Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?" sorusunun yanıtını verdi.

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

Kimler oruç tutmalı?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklanan bilgilere göre;

- Müslüman

- Akıllı

- Ergenlik yaşına ulaşmış

- Sağlıklı

kişilerin oruç tutması gerektiği belirtilmiştir. .