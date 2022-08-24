Orman yangınları için gönüllülere ısıya dayanıklı ayakkabı tasarladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Ömer Nasuh Karaer, orman yangınlarında gönüllülerin kullanımı için ısıya dayanıklı ‘yangın ayakkabısı’ tasarladı. Karaer’in tasarladığı ayakkabı, tüm ayak numaralarına uyum sağlayarak yangın bölgelerindeki ayakkabı ihtiyacını en verimli şekilde karşılamayı hedefliyor.

Ülkemizde ve dünyada son beş yıldır orman yangınlarında oldukça dikkat çekici bir artış görülüyor. Orman yangınlarına ilk müdahale uçak ve helikopterlerle havadan yapılsa da bölge halkı gönüllü olarak soğutma çalışmalarına katılıyor. Gönüllüler bu çalışmalarda kendi imkânları ile sağladıkları ısıya dayanıklı olmayan ayakkabılarla yer alıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Ömer Nasuh Karaer orman yangını gönüllüleri için ısıya dayanıklı ve her ayak numarasına uyum sağlayabilen bir "yangın ayakkabısı” tasarladı. Karaer'in mezuniyet projesi olarak tasarladığı ve "Ranger” adını verdiği ayakkabının amacı orman yangınlarında gerçekleştirilen soğutma çalışmalarında gönüllü çalışan sivil halkın ayakkabı ihtiyacını verimli şekilde gidermek ve güvenliklerini sağlamak.

Orman koşullarına ve ısıya dayanıklı olarak tasarlanan “Ranger” kevlar, TPU ve neopren olmak üzere üç malzemeden üretildi ve 36 ile 47 arasındaki tüm ayak numaralarına uyum sağlayarak yangın bölgelerindeki ayakkabı ihtiyacını en verimli şekilde karşılamayı hedefliyor. .