DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Günde 100 telden fazla saç dökülmesi oluyorsa…
İhlalli geçiş bildirim formu nedir? İhlalli geçiş bildirim formu nasıl doldurulur?
Kiralık Villa
ANALİZ: BAE Suudi Arabistan'ın kırmızı çizgisine meydan okuyor
Karavan ile 15 ülke, Türkiye'de ise 77 şehri gezdi
Erciyes Tokyo Olimpiyatları’na Katılacak Bisikletçilerin İçin Son Durak
Satılan her 2 araçtan biri ithal
Alman ZDF: Türkiye’nin Otomobili Volkswagen’e rakip mi?
Liseye Giriş Sınavı'nda Derece Alan Öğrencilere Bisiklet Hediyesi
Tayyib Besi Çiftliği'nde hijyenik kurban
Bisikletliler Yanan Orman Alanlarını Turladı
Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevine girdi mi?
Haiti Devlet Başkanı Moise suikast sonucu öldürüldü!
Orman yangınına tek başına müdahale etti, 'teşekkür' aldı
Jovenel Moise kimdir? Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise neden öldü?

Orman yangınına tek başına müdahale etti, 'teşekkür' aldı

Konya’da ormanlık alanda çıkan yangına tek başına müdahale ederek yüzlerce ağacın kül olmasına engel olan akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Yetkin’e 3 kamu kurumu ve 1 özel işletmeden teşekkür yazısı geldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.07.2021 13:36:04
Orman yangınına tek başına müdahale etti, 'teşekkür' aldı

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Dokuz Mahallesi'ndeki hatıra ormanında 10 Mart'ta yangın çıktı. Bölgedeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Yetkin, alevleri fark edince hemen itfaiyeyi aradı.

070720211307553232256

Yetkin, bu sırada ağaçları kurtarabilmek için iş yerine ait 12 kilogramlık yangın söndürme tüpünü yanına alarak, müdahale etti. Diğer istasyondaki arkadaşını da arayan Yetkin, yardım istedi. İtfaiye ekipleri gelene kadar 3 yangın söndürme tüpünü bitirdi. Yüzlerce ağacın yanı sıra pandemi nedeniyle kapalı olan bölgedeki bir lokantanın yanmasına engel olan Yetkin, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaktaki bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına da yardımcı oldu.

070720211308233231336

Mehmet Yetkin'in bu hareketi takdirle karşılandı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Orman Bölge Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ile lokanta sahibi teşekkür yazısı ile akaryakıt istasyonu çalışanı Yetkin'i kutladı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH