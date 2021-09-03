Orhan Uğuroğlu: 'Doktor Fahrettin Koca; kardeşim neden öldü?'

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bir süre önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırılan, ancak birkaç hafta sonra kardeşinin vefat haberini almasının ardından üzüntülerini ve ilgililere teşekkürlerini paylaştığı yazısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ‘kardeşim neden vefat etti?’ sorusunu yöneltti

Uğuroğlu'nun kardeşi Saruhan Uğuroğlu'nun vefatı üzerine yazdığı “Doktor Fahrettin Koca; kardeşim neden öldü?” başlıklı yazısından ilgili bölüm;

Ölüm Allah'ın emridir, her fani de ölümü tadacaktır kuşku yok ki. Canım kardeşim Saru'mu, merhum Saruhan'ımı da ağabeyimizin, babamızın ortak kabrine defnettik. Mekânı cennet ruhu şad olsun.

Hasta hakları

Kardeşimin vefatı konusunda yaşadığımı anlatmak hem kardeşime karşı hem de vicdanıma karşı boynumun borcudur.

Kardeşimin ölüm nedenini bilmiyorum, çünkü ölüm raporunda sadece, "Doğal Ölüm" yazıyor.

Devlete ait Ankara Ümitköy huzurevinde kalıyordu. Aşırı kilolu olan kardeşin ayaklarında ödemler oluşmuştu.

Ayaklarındaki ödem fazlalaşınca Bilkent Şehir Hastanesine gidiyor ve her seferinde yatarak tedavi yerine merhem, iltihap ve diğer sorunları için ilaç verilip geri gönderiliyordu.

Bayramın son günü akşamı huzurevinden arayan hemşire hanım "Ateşi düşmüyor hastanede yatmalı" dedi.

Çok canım sıkıldı. Ocak ayında bana yapılan hain saldırı nedeniyle yakın ilgi gösteren Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e kısa bir mesaj atarak kardeşimin hastanede yatarak tedavisi için yardım rica ettim.

Hemen arayan Sayın Gül, "Orhan bey geçmiş olsun. Sağlık Bakanımıza ilettim hemen ilgilenilecek" dedi.

Sağlık Bakanlığı obez ambulansı ile kısa süre içinde kardeşim hastaneye götürüldü ve acile yatışı yapıldı.,

Vefat

Kardeşimin hastanede yattığını danışmanı gazeteci kardeşim Şerife Güzel'den öğrenen Meclis Başkanı Sayın Şentop arayarak, "Geçmiş olsun" mesajını iletti ve kardeşimin sağlık sorunları ile yakından ilgilenilmesi için talimat verdiğini de vurguladı.

4 hafta sonra, "İyileşiyor" denilerek Dâhiliye servisine çıkartıldı.

Pazar akşamı yazlıkta Fenerbahçe maçı 21.45'de başladı mesaj atmak için golü atmamızı bekliyordum ama 21.50'de 312 552 60… diye bir numara aradı, açtım.

Saruhan'ın abisi olduğunu teyit ettim ki;

- "Kardeşiniz vefat etti" dedi.

Ne diyorsun sen yaaa, dedikten sonra ne söylendiğini ne de söylediğimi anımsamıyorum.

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Koca;

2 bakanın torpili ile hastaneye yatırabildiğim, Meclis başkanın da ilgisi olan;

- Kaç kez Şehir hastanesine gitti ama yatarak tedavisi neden yapılmadı?

- Kardeşim neden vefat etti?

5 yıldızlı otelden daha lüks hastane yapmak harika olmuş ama…

Önemli olan insanları yaşatmak mı? Lüks hastane yapmak mı?

Yeniçağ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.