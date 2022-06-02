Orhan Pamuk'un da yaşadığı 50 yıllık Pamuk Apartmanı yıkılıyor

Türkiye'nin nobel ödüllü yazarı Orhan Pamuk'un da yaşadığı Beyoğlu Cihangir'deki Pamuk Apartmanı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında yıkılıyor. Riskli raporu verilen binadakiler için tahliye süreci yaşadı. Binada 20 bin kitabı bulunan Orhan Pamuk'un ise yeni ev arayışında olduğu öğrenildi.

'Kentsel Dönüşüm Yasası' 10 yıldır yürürlükte. Yasa kapsamında Türkiye genelinde yüzbinlerce bina yıkıldı. Çok sayıda yapıya ilişkin işlemler ise sürüyor. Bugüne değin çok sayıda yapının yıkılıp yenilendiği yasa kapsamına Cihangir'de bulunan ünlü 'Taray Apartmanı' da girdi.

Rapor çıktı: Riskli yapı

Halk TV'den Dinçe Gökçe'nin haberine göre; Pamuk Apartmanı'nın temeli 1970'li yıllarda atıldı. 16 dairenin bulunduğu binada Orhan Pamuk'un da 4 dairesi bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın yetkilendirdiği lisanslı şirket binaya ilişkin 'riskli yapı' raporu düzenledi. Raporda binadaki beton kalitesinin kötü olduğu kaydedilerek "Bina çürük" denildi.

Orhan Pamuk, uzun süredir Taray Apartmanı'nda yaşıyor.

İtiraz reddedildi

Hazırlanan rapor Beyoğlu Belediyesi tarafından onaylandı. Binaya ilişkin çıkan 'riskli yapı' kararına bazı kat malikleri itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kentsel Dönüşüm İstanbul İl Müdürlüğü İtiraz Değerlendirme Kurulu, oybirliği ile reddetti.

Başka eve taşınacak

Konu ile ilgili ulaştığımız Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör "Sayın Pamuk, kitapları evine sığmadığı için binada başka daireler de satın almıştı. Sayın Pamuk ve eşi riskli yapı ilan edilen bir apartmanda oturmayı düşünmüyorlar. 20 bin kitabını başka yere taşıma hazırlığı içinde" diye konuştu.

Av. Hikmet Güngör, açıklamasının devamında "Binanın en üst katında ve önünde bulunan tarihi camide kaçak yapılar söz konusu. Bununla ilgili bina yönetimi tarafından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan bir dava da bulunuyor. Sayın Pamuk, kaçak yapının da olduğu bu binada güçlendirme yapmayı düşünmüyor. Binaya ilişkin yıkım kararı var" diye konuştu.