Orhan Pamuk Kimdir? Orhan Pamuk Eserleri

Orhan Pamuk kimdir, nerelidir? Orhan Pamuk eserleri neler? Orhan Pamuk aldığı ödüller ne? Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk arama motorunda tekrardan gündeme yer alan isimler arasında yer aldı. Orhan Pamuk hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Orhan Pamuk Kimdir?

Orhan Ferit Pamuk, 7 Haziran 1952, İstanbul'da doğdu. Türk romancı Orhan Pamuk'un baba tarafından dedesi, demiryolları inşa eden bir mühendis ve sanayici olarak zengin olmuş. Babası Gündüz Pamuk da bir mühendisti. Pamuk'un bir ağabeyi ve küçük bir üvey kız kardeşi vardır. Orhan Pamuk, Robert Kolej'den mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir müddet İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mimarlık bölümüne devam etti. Ardından devam zorunluluğu olmadığı için tercih ettiğini ifade ettiği, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. Orhan Pamuk, 22 ile 30 ilk romanını yazdı ve bir yayıncı bulmaya çalıştı. Ardından 1979 senesinde Orhan Pamuk ilk romanı olan Karanlık ve Işık ile katıldığı Milliyet Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü Mehmet Eroğlu ile paylaştı. Bu romanı 1982 yılında Cevdet Bey ve Oğulları başlığıyla yayımlandı. 1983 yılında bu kitapla Orhan Kemal Roman Armağanı'na layık görüldü. Orhan Pamuk, 12 Ekim 2006 tarihinde Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak Nobel Ödülü kazanan ilk Türk olarak tarihe geçti.

Orhan Pamuk Eserleri

Cevdet Bey ve Oğulları, Karacan Yayınları,

Sessiz Ev, Can Yayınları, 1983,

Beyaz Kale, Can Yayınları, 1985,

Kara Kitap, Can Yayınları, 1990,

Gizli Yüz, Can Yayınları, 1992,

Yeni Hayat, İletişim Yayınları, 1994,

Benim Adım Kırmızı, İletişim Yayınları, 1998,

Öteki Renkler, 1999, ISBN 975-470-765-0

Kar, İletişim Yayınları, 2002, ISBN 975-470-962-9

İstanbul: Hatıralar ve Şehir, Yapı Kredi Yayınları, 2003,

Babamın Bavulu, İstanbul, İletişim Yayınları, 2007,

Masumiyet Müzesi, İletişim Yayınları, 2008,

Manzaradan Parçalar, 2010,

Saf ve Düşünceli Romancı, İletişim Yayınları, 2011,

Şeylerin Masumiyeti, İletişim Yayınları, 2012,

Ben Bir Ağacım, Yapı Kredi Yayınları, 2013,

Kafamda Bir Tuhaflık, Yapı Kredi Yayınları, 2014,

Kırmızı Saçlı Kadın, Yapı Kredi Yayınları, 2016,

Hatıraların Masumiyeti, Yapı Kredi Yayınları, 2016,

Balkon, Yapı Kredi Yayınları, 2018,

Turuncu, Yapı Kredi Yayınları, 2020;

Veba Geceleri, Yapı Kredi Yayınları, 2021,

Ödülleri

1979 Milliyet Roman Yarışması Ödülü Türkiye Karanlık ve Işık (iki yazar arasında paylaşıldı)

1983 Orhan Kemal Roman Ödülü Türkiye Cevdet Bey ve Oğulları

1984 Madaralı Roman Ödülü Türkiye Sessiz Ev

1990 Independent Yabancı Roman Ödülü İngiltere Beyaz Kale

1991 Prix de la Découverte Européene Fransa Sessiz Ev (Fransızca çevirisi nedeniyle)

1991 Antalya Altın Portakal film festivali en iyi senaryo-Türkiye-Gizli Yüz

1995 Prix France Culture -Fransa-Kara Kitap

2002 Prix du Meilleur Livre Etranger-Fransa-Benim Adım Kırmızı

2002 Premio Grinzane Cavour İtalya Benim Adım Kırmızı

2003 Uluslararası IMPAC Dublin Edebiyat Ödülü-İrlanda Benim Adım Kırmızı

2005 Prix Médicis Etranger-Fransa-Kar

2005 Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü-Almanya

2005 Richarda Huch Ödülü Almanya

2006 Le Prix Méditerranée étranger Ödülü-Fransa-Kar

2006 Nobel Edebiyat Ödülü-İsveç "Külltürlerin çatışması ve birleşmesinde yeni semboller bulması"

2006 Washington Üniversitesi Seçkin Hümanist Ödülü-Amerika Birleşik Devletleri

2008 Ovid Ödülü-Romanya

2010 Norman Mailer Yaşam Boyu Başarı Ödülü-Amerika Birleşik Devletl

2012 Sonning Ödülü-Danimarka

2012 Legion D'honneur-Fransa

2014 Mary Lynn Kotz Yılın Sanat Kitabı Ödülü Amerika Birleşik Devletleri Şeylerin Masumiyeti

2014 Tabernakul Edebiyat Ödülü Makedonya

2014 EMYA (Avrupa'da Yılın En İyi Müzesi Ödülü) Estonya-Masumiyet Müzesi

2014 Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü-Portekiz

2015 Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü Türkiye-Kafamda Bir Tuhaflık

2015 Erdal Öz Ödülü-Türkiye-Kafamda Bir Tuhaflık

2016 Yasnaya Polyana Edebiyat Ödülü (“Yabancı Edebiyat” kategorisi) Rusya Kafamda Bir Tuhaflık

2016 Milovan Vidakoviç Ödülü-Sırbistan

2017 Budapeşte Büyük Ödülü-Macaristan

2017 Lampedusa Edebiyat Ödülü -İtalya-Kırmızı Saçlı Kadın

2017 Edebi Yalım Ödülü-Karadağ

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