Orhan Pamuk Kimdir? Orhan Pamuk Eserleri
Orhan Pamuk kimdir, nerelidir? Orhan Pamuk eserleri neler? Orhan Pamuk aldığı ödüller ne? Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk arama motorunda tekrardan gündeme yer alan isimler arasında yer aldı. Orhan Pamuk hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-21 21:36:18
Orhan Pamuk Kimdir?
Orhan Ferit Pamuk, 7 Haziran 1952, İstanbul'da doğdu. Türk romancı Orhan Pamuk'un baba tarafından dedesi, demiryolları inşa eden bir mühendis ve sanayici olarak zengin olmuş. Babası Gündüz Pamuk da bir mühendisti. Pamuk'un bir ağabeyi ve küçük bir üvey kız kardeşi vardır. Orhan Pamuk, Robert Kolej'den mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir müddet İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mimarlık bölümüne devam etti. Ardından devam zorunluluğu olmadığı için tercih ettiğini ifade ettiği, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. Orhan Pamuk, 22 ile 30 ilk romanını yazdı ve bir yayıncı bulmaya çalıştı. Ardından 1979 senesinde Orhan Pamuk ilk romanı olan Karanlık ve Işık ile katıldığı Milliyet Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü Mehmet Eroğlu ile paylaştı. Bu romanı 1982 yılında Cevdet Bey ve Oğulları başlığıyla yayımlandı. 1983 yılında bu kitapla Orhan Kemal Roman Armağanı'na layık görüldü. Orhan Pamuk, 12 Ekim 2006 tarihinde Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak Nobel Ödülü kazanan ilk Türk olarak tarihe geçti.
Orhan Pamuk Eserleri
- Cevdet Bey ve Oğulları, Karacan Yayınları,
- Sessiz Ev, Can Yayınları, 1983,
- Beyaz Kale, Can Yayınları, 1985,
- Kara Kitap, Can Yayınları, 1990,
- Gizli Yüz, Can Yayınları, 1992,
- Yeni Hayat, İletişim Yayınları, 1994,
- Benim Adım Kırmızı, İletişim Yayınları, 1998,
- Öteki Renkler, 1999, ISBN 975-470-765-0
- Kar, İletişim Yayınları, 2002, ISBN 975-470-962-9
- İstanbul: Hatıralar ve Şehir, Yapı Kredi Yayınları, 2003,
- Babamın Bavulu, İstanbul, İletişim Yayınları, 2007,
- Masumiyet Müzesi, İletişim Yayınları, 2008,
- Manzaradan Parçalar, 2010,
- Saf ve Düşünceli Romancı, İletişim Yayınları, 2011,
- Şeylerin Masumiyeti, İletişim Yayınları, 2012,
- Ben Bir Ağacım, Yapı Kredi Yayınları, 2013,
- Kafamda Bir Tuhaflık, Yapı Kredi Yayınları, 2014,
- Kırmızı Saçlı Kadın, Yapı Kredi Yayınları, 2016,
- Hatıraların Masumiyeti, Yapı Kredi Yayınları, 2016,
- Balkon, Yapı Kredi Yayınları, 2018,
- Turuncu, Yapı Kredi Yayınları, 2020;
- Veba Geceleri, Yapı Kredi Yayınları, 2021,
Ödülleri
- 1979 Milliyet Roman Yarışması Ödülü Türkiye Karanlık ve Işık (iki yazar arasında paylaşıldı)
- 1983 Orhan Kemal Roman Ödülü Türkiye Cevdet Bey ve Oğulları
- 1984 Madaralı Roman Ödülü Türkiye Sessiz Ev
- 1990 Independent Yabancı Roman Ödülü İngiltere Beyaz Kale
- 1991 Prix de la Découverte Européene Fransa Sessiz Ev (Fransızca çevirisi nedeniyle)
- 1991 Antalya Altın Portakal film festivali en iyi senaryo-Türkiye-Gizli Yüz
- 1995 Prix France Culture -Fransa-Kara Kitap
- 2002 Prix du Meilleur Livre Etranger-Fransa-Benim Adım Kırmızı
- 2002 Premio Grinzane Cavour İtalya Benim Adım Kırmızı
- 2003 Uluslararası IMPAC Dublin Edebiyat Ödülü-İrlanda Benim Adım Kırmızı
- 2005 Prix Médicis Etranger-Fransa-Kar
- 2005 Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü-Almanya
- 2005 Richarda Huch Ödülü Almanya
- 2006 Le Prix Méditerranée étranger Ödülü-Fransa-Kar
- 2006 Nobel Edebiyat Ödülü-İsveç "Külltürlerin çatışması ve birleşmesinde yeni semboller bulması"
- 2006 Washington Üniversitesi Seçkin Hümanist Ödülü-Amerika Birleşik Devletleri
- 2008 Ovid Ödülü-Romanya
- 2010 Norman Mailer Yaşam Boyu Başarı Ödülü-Amerika Birleşik Devletl
- 2012 Sonning Ödülü-Danimarka
- 2012 Legion D'honneur-Fransa
- 2014 Mary Lynn Kotz Yılın Sanat Kitabı Ödülü Amerika Birleşik Devletleri Şeylerin Masumiyeti
- 2014 Tabernakul Edebiyat Ödülü Makedonya
- 2014 EMYA (Avrupa'da Yılın En İyi Müzesi Ödülü) Estonya-Masumiyet Müzesi
- 2014 Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü-Portekiz
- 2015 Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü Türkiye-Kafamda Bir Tuhaflık
- 2015 Erdal Öz Ödülü-Türkiye-Kafamda Bir Tuhaflık
- 2016 Yasnaya Polyana Edebiyat Ödülü (“Yabancı Edebiyat” kategorisi) Rusya Kafamda Bir Tuhaflık
- 2016 Milovan Vidakoviç Ödülü-Sırbistan
- 2017 Budapeşte Büyük Ödülü-Macaristan
- 2017 Lampedusa Edebiyat Ödülü -İtalya-Kırmızı Saçlı Kadın
- 2017 Edebi Yalım Ödülü-Karadağ
Onur Üyelikleri
- 2005 American Academy of Arts and Letters Onur Üyesi (Amerika Birleşik Devletleri)
- 2008 Social Sciences of Chinese Academy Onur Üyesi (Çin)
- 2008 American Academy of Arts and Sciences Onur Üyesi (Amerika Birleşik Devletleri)
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