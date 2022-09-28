Orhan Gencebay Kimdir? Orhan Gencebay’ın Şarkıları
Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay şarkıları neler? Orhan Gencebay yer aldığı projeler neler? Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu olan Orhan Gencebay hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…
2022-09-28 14:16:45
Orhan Gencebay Kimdir?
Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay 4 Ağustos 1944, Samsun'da doğdu. Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir. Gencebay, 33. Türkiye Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görüldü. Şarkıcı Orhan Gencebay şarkılarının yanı sıra birçok filmde de oyunculuğu ile de büyük bir ilgi görmekte.
Orhan Gencebay Yer Aldığı Projeler
Diskografi
- 1975: Batsın Bu Dünya
- 1976: Hatasız Kul Olmaz
- 1976: Sarhoşun Biri
- 1978: Benim Dertlerim
- 1979: Yarabbim
- 1980: Aşkı Ben Yaratmadım
- 1981: Ben Topraktan Bir Canım
- 1981: Kördüğüm
- 1982: Bir Damla Mutluluk
- 1983: Leyla ile Mecnun
- 1984: Dil Yarası
- 1985: Beni Biraz Anlasaydın
- 1986: Cennet Gözlüm
- 1987: Akma Gözlerimden
- 1988: Emrin Olur
- 1988: Süper Yıldızlar Kervanı
- 1989: Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum
- 1990: Utan / Dokunma
- 1991: Hasret Rüzgarı
- 1992: Sende Haklısın
- 1993: Hayat Devam Ediyor
- 1994: Yalnız Değilsin
- 1995: Gönül Dostu
- 1996: Kiralık Dünya
- 1998: Klasikleri Sizin Seçtikleriniz
- 1999: Cevap Ver
- 2001: Klasikleri Sizin Seçtikleriniz 2
- 2002: İdeal Aşk / Batsın Bu Dünya (Remix)
- 2004: Yürekten Olsun
- 2005: İstanbul Hatırası / Köprüyü Geçmek
- 2006: Yargısız İnfaz
- 2007: Orhan Gencebay Film Müzikleri
- 2010: Berhudar Ol
- 2012: Orhan Gencebay ile Bir Ömür
- 2013: Bedensiz Aşk
Filmografi
- 1971 Bir Teselli Ver
- 1972 Sev Dedi Gözlerim
- 1974 Dertler Benim Olsun
- 1975 Batsın Bu Dünya
- 1975 Bir Araya Gelemeyiz
- 1976 Bıktım Her Gün Ölmekten
- 1977 Hatasız Kul Olmaz
- 1978 Çilekeş
- 1983 Zulüm
- 1989 Sensiz Yaşıyorum
- 1990 Utan
- 1987 Cennet Gözlüm
Sinema (Film Müziği)
- Kızılırmak-Karakoyun, 1967
- Kozanoğlu, 1967
- Ana, 1967
- Kuyu, 1968
- Kara Gözlüm, 1970
Tv-Şov
- Orhan Abi Halk Show, sunucu, TGRT, 1996-1997
- Popstar Alaturka, jüri üyesi, Star TV, 2006-2008
- Popstar 2013, jüri üyesi, Star TV, 2013
Belgesel
- Aynalar, Can Dündar, Show TV, 1996
- Bir Yudum İnsan, Nebil Özgentürk, atv, 1998
- İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek, 2004
Reklâm
- Dışbank, İdeal Kart, 2002
- Vodafone Türkiye, 2010
- Rexona, 2018
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