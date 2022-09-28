Orhan Gencebay Kimdir? Orhan Gencebay’ın Şarkıları

Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay şarkıları neler? Orhan Gencebay yer aldığı projeler neler? Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu olan Orhan Gencebay hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…

Orhan Gencebay Kimdir?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay 4 Ağustos 1944, Samsun'da doğdu. Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir. Gencebay, 33. Türkiye Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görüldü. Şarkıcı Orhan Gencebay şarkılarının yanı sıra birçok filmde de oyunculuğu ile de büyük bir ilgi görmekte.

Orhan Gencebay Yer Aldığı Projeler

Diskografi

1975: Batsın Bu Dünya

1976: Hatasız Kul Olmaz

1976: Sarhoşun Biri

1978: Benim Dertlerim

1979: Yarabbim

1980: Aşkı Ben Yaratmadım

1981: Ben Topraktan Bir Canım

1981: Kördüğüm

1982: Bir Damla Mutluluk

1983: Leyla ile Mecnun

1984: Dil Yarası

1985: Beni Biraz Anlasaydın

1986: Cennet Gözlüm

1987: Akma Gözlerimden

1988: Emrin Olur

1988: Süper Yıldızlar Kervanı

1989: Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum

1990: Utan / Dokunma

1991: Hasret Rüzgarı

1992: Sende Haklısın

1993: Hayat Devam Ediyor

1994: Yalnız Değilsin

1995: Gönül Dostu

1996: Kiralık Dünya

1998: Klasikleri Sizin Seçtikleriniz

1999: Cevap Ver

2001: Klasikleri Sizin Seçtikleriniz 2

2002: İdeal Aşk / Batsın Bu Dünya (Remix)

2004: Yürekten Olsun

2005: İstanbul Hatırası / Köprüyü Geçmek

2006: Yargısız İnfaz

2007: Orhan Gencebay Film Müzikleri

2010: Berhudar Ol

2012: Orhan Gencebay ile Bir Ömür

2013: Bedensiz Aşk

Filmografi

1971 Bir Teselli Ver

1972 Sev Dedi Gözlerim

1974 Dertler Benim Olsun

1975 Batsın Bu Dünya

1975 Bir Araya Gelemeyiz

1976 Bıktım Her Gün Ölmekten

1977 Hatasız Kul Olmaz

1978 Çilekeş

1983 Zulüm

1989 Sensiz Yaşıyorum

1990 Utan

1987 Cennet Gözlüm

Sinema (Film Müziği)

Kızılırmak-Karakoyun, 1967

Kozanoğlu, 1967

Ana, 1967

Kuyu, 1968

Kara Gözlüm, 1970

Tv-Şov

Orhan Abi Halk Show, sunucu, TGRT, 1996-1997

Popstar Alaturka, jüri üyesi, Star TV, 2006-2008

Popstar 2013, jüri üyesi, Star TV, 2013

Belgesel

Aynalar, Can Dündar, Show TV, 1996

Bir Yudum İnsan, Nebil Özgentürk, atv, 1998

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek, 2004

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