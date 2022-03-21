Op.Dr. Mustafa Nihat Koç “Erkeklerde six pack operasyonu”

Dr.Musk Clinic kurucusu Op.Dr. Mustafa Nihat Koç şunları iletti, “Bahara merhaba dediğimiz şu günlerde yaz moda trendleri de çoktan belli oldu.

Yazlık kıyafetleri giymek için vücudumuzunda yaza hazır olması gerekiyor. Acaba gerçekten hazır mıyız? Hele ki pandemi ile boğuştuğumız ve uzun geçen bir kış sezonundan sonra kiloları vermek zor olabiliyor. Spora zaman bulmak daha da zor olabiliyor. Bu zamanlarda iste plastik cerrahinin nimetleri devreye giriyor. Hele ki spor yapıp da vücudunuzu şekle sokamadıysanız ancak görünüşünüze de önem veriyorsanız liposuction işlemi sizin için çok ideal.

Özel cihazlarla yağların parçalanıp küçük deliklerden vücuttan alınmadı işlemine liposuction diyoruz. Son yıllarda giderek popüler olan ve tekniğin çok ilerlediği bu işlemde güvenlik de üst düzeye taşınmış durumda. Özellikle lazer ve ultrasonografik liposuction ile hem sonuç daha iyi ve kalıcı olmakta. Kadın ve erkelere uygulanabilen bu işlem ile vücudu ideal boyutlara getirmek mümkün.

Erkeklerde liposuction işleminde kadınlardakinden farklı özellikler vardır. Özellikle anatomik yapılardaki farklılıklar ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle kol göğüs ve karın bölgesinde alttaki kas yapılarının ortaya çıkarılması işlemi özellik arzeder. Bazı kişiler olimpiyat sporcusu gibi çalışsa da kas yapılarını ortaya çıkaramayabilir. İşte altta kas yapıları zaten var olan ancak üstteki inatçı yağları eritip bunları ortaya çıkaramayan kişilerde bu işlem idealdir.

İşlemin sonucunun tam ortaya çıkması birkaç ayı bulacağından bahar aylarının başında yapılırsa yaz döneminde etkisi tam olarak görülebilecektir. Lazer gibi cilt sıkılaştırıcı etkisi yüksek olan bir teknikle yapıldığında daha kalıcı ve erkili sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu ameliyatların zaman ile ilgisi yoktur her mevsim yapılabilir. Ancak ortalama bir ay korse giyilmesi gerektiğinden daha serin havalar ideal olacaktır. “ .