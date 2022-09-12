Op. Dr. Cengizhan Ekizceli: Yağ Enjeksiyonu ile Farklı Uygulamalar Yapılıyor

Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında çalışmalarda bulunan Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, uluslararası yöntemleri takip eden ve bu yöntemleri uygulamalarında kullanan bir isim.

Yağ enjeksiyonu yöntemini de kullanan ve bu yöntem ile farklı işlemler yapan Ekizceli, yağ enjeksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu: “Kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokularının yüzde farklı bölgelere enjekte edilme işlemi, yağ enjeksiyonu olarak bilinir. Çene büyütme, kaş kaldırma, şakak çukurlarının doldurulması, dudak volümünün arttırılması başta olmak üzere birçok işlemde yağ enjeksiyonu tercih edilir.”

Çene Büyütme, Kaş Kaldırma gibi Uygulamalarda Yağ Enjeksiyonu Kullanılıyor

Yağ dokusunun genellikle kalça, göbek bölgesi, uyluk bölgelerinden alındığını belirten Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, yağ enjeksiyonu yönteminin farklı uygulamalarda tercih edildiğinin altını çizdi: “Biliyorsunuz teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çok farklı yöntemler geliştirilmeye başlandı. Yağ enjeksiyonu, uzun süredir kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Aslında temel olarak vücudun farklı bir bölgesinden alınan yağ dokuları yüzde farklı bölgelere enjekte ediliyor. Çene büyütme, kaş kaldırma, elmacık kemiklerinde büyütme, dudak volümünün arttırılması gibi uygulamalarda bu yöntemi tercih ediyoruz.”

İşlem Süresi Oldukça Kısa

İşlem süresinin oldukça kısa olduğunu belirten, bu nedenle son zamanlarda birçok kişinin bu yöntemle gerçekleştirilen uygulamaları tercih ettiğini ifade eden Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “İşlem süresi birçok uygulamaya göre oldukça kısa. Genellikle 1 ya da 2 saatlik cerrahi operasyonlarla işlem tamamlanıyor. Yaklaşık 3 mm'lik bir kesi açılır ve bu kesiden girilerek işlemlere başlanır. Özel kanüller yardımıyla ilgili bölgeden yağ dokuları toplanır. Ardından toplanan yağ dokuları, yüzde daha önce belirlenen bölgeye enjekte edilir.”

Cerrahi İşlem Sonrasında Yüzde Şişlik ve Morluk Olması Olağan Bir Durum

Yağ enjeksiyonu ile ilgili açıklamalarına devam eden Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, “Cerrahi işlem sonrasında yüzde şişlik ve morluk görülmesi olağandır. Bu tür bulguların yaklaşık 2 hafta sürdüğünü, daha sonra kendiliğinden kaybolduğunu söyleyebilirim. Yağ enjeksiyonunun sentetik geçici dolgulara göre pek çok avantajı bulunur. Her şeyden önce sentetik dolgulara göre çok daha kalıcıdır. Ayrıca alerjik reaksiyonlar da görülmez.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı. .