Op. Dr. Cengizhan Ekizceli: Otoplasti, Sıklıkla Tercih Edilen Bir Estetik Operasyondur

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2011 yılında mezun olan ve daha sonra Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlayan Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, vücut estetiği başta olmak üzere farklı alanlarda estetik uygulamalarda bulunan bir isim.

Otoplasti uygulamalarını da gerçekleştiren Ekizceli, otoplastinin sıklıkla tercih edilen bir estetik operasyon olduğunu belirtti: “Kulakların şekli, boyutu ya da pozisyonunu değiştirmek için tercih edilen otoplasti, çok daha estetik kulak yapısına ulaşmak isteyen kişiler tarafından tercih edilir. Gerçekleştirilen estetik uygulama ile birlikte kulak ve yüzde denge sağlanır.”

Kulakların Pozisyonu, Şekli ya da Boyutu Düzeltilir

Otoplastinin özellikle son dönemlerde sıklıkla tercih edilen uygulamalar arasında kendisine yer bulduğunu belirten Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, uygulama ile kulakların şekli, boyutu ya da pozisyonunun düzeltildiğini belirtti: “Kulaklarda herhangi bir sağlık problemi olmasa da bazen şekli ya da boyutu insanları hoşnut etmez. Bu durumda otoplasti olarak bilinen uygulamaya yönelim olur. Bunun yanı sıra kulaklardaki sağlık sorunları da bu tür bir uygulamanın zorunlu hale gelmesine neden olabilir. Kulak estetiği olarak da bilinen otoplasti, bu tür durumlarda tercih edilen bir estetik operasyondur. Otoplasti için en uygun yaş, beş yaş sonrasıdır. Çünkü bu dönemde kulaklarda kıkırdağın yerleştiğini söyleyebiliriz.”

Otoplasti için çok titiz bir çalışma gerektiğini belirten Ekizceli, uygulama esnasında işlem basamaklarının sırasıyla uygulanmasının zorunlu olduğunu sözlerine ekledi. Başarılı bir uygulama sonrasında ameliyat sonrasında izin de minimuma indirildiğini ifade eden Ekizceli, başarılı ameliyat ile hastaların arzu ettikleri kulak yapısına ulaştıklarının altını çizdi.

Otoplasti Genel Anestezi Altında veya Lokal Anestezi Altında Yapılabilir

Otoplasti Genel Anestezi veya Lokal Anestezi ile yapılabilir. Dr. Ekizceli Anestezi sayesinde hastanın işlem sırasında herhangi bir acı ya da ağrı hissetmediğini ifade etti. “Birçok estetik uygulama gibi otoplasti de genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir. Bu sayede hastanın acı ya da ağrı duymadığını, rahat bir operasyon geçirdiğini söylemek olanaklı. Uygulama sırasında herhangi bir ağrı hissedilmese de uygulamadan sonraki 12 saat içerisinde hafif ağrılar meydana gelebilir. Bu çok olağan bir durumdur, bu nedenle hastaların herhangi bir korku yaşamasına gerek yoktur.”