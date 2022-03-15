Onur durmaz: Otomotiv sektöründeki fiyatların düzene gireceğini belirtiyor!

Otomobil bütün dünya için tekerleğin buluşundan günümüze ulaşım, yük taşıma gibi konular göz önüne alındığında vazgeçilmez bir sektördür.

Her geçen gün ise üst üste gelen yenilikler ile daha da yenilenmektedir. Otomotivin sözlükteki anlamına bakarak başlarsak konuya otomotiv, motorlu taşıt yapımıyla uğraşan bir endüstri koludur.

Otomotiv sanayisinin günümüz ekonomisinde ki önemi nedir peki?

Otomotiv sanayisi, sanayisi gelişmiş bütün ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. Bunun en büyük sebebi ise otomotiv sanayisinin diğer sanayi dalları ile çok yakından bir ilişkisinin olmasıdır. Örnek verecek olursak demir- çelik, petrol- kimya, lastik gibi birçok sektörle iç içedir. Otomotiv sektörü incelendiği zaman dünyada toplam motorlu taşıt üretiminin yaklaşık %70 ini otomobil üretimi oluşturmaktadır.

Türkiye'de ki otomotiv sektörü

Türk halkı olarak hem varlık belirtisi olarak gördüğümüz hem de ulaşım açısından otomobillere düşkün bir yapımız var. Ama maalesef ülkemizde otomotiv sektörü biraz pahalı bir hal almış durumda. Profesyonel kara taşıtları alım satım uzmanı ünlü broker onur DURMAZ ise Otomotiv sektöründe ki hızlı artan otomobil fiyatlarının düzene gireceğine emin olduğunu söylemiştir. Tüm TÜRKİYE Çapında Alım Satım Ticaret uzmanı ünlü broker Onur DURMAZ, ilerleyen zamanlarda en uygun fiyatlarla kaliteli hizmet verebileceğimizi vurgulamaktadır. .