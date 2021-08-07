Ünlü müzisyen Onur Çetin doğa için şarkı yaptı.

Çetin yaptığı açıklamada“Doğaya aşk ile bakıyoruz; Onu sevgili gibi görüyorum ve doğal olarak şarkımda da bu şekilde işledim. Son zamanlarda yaşanan yangın olayları hepimizi derinden üzdü. Doğa için bir haykırışımdır bu.

Şarkıda sevgilim bir kadın ama ikiside benim kalbime giden bir yolda yürüyor oldukları için, şarkım iki tarafa da hitap ediyor”ifadelerini kullandı.

Şarkının düzenlemesi, stüdyo aşamasının bittiği ve klip senaryosunun da hazır olduğunu belirten şarkıcı, klip çekimine başlayacağını belirtti.

“Bunu yapmak için bir imkânım var; Bunu sanat aracılığıyla farkındalık için yapmalıyım. Bu konularda duyarlı olunması gerektiğini bazen bir sözle, bir şarkıyla veya herhangi bir şekilde duyurmak gerekiyor” diyen müzisyen Onur Çetin'e başarılar diliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.