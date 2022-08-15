Online Kitabevinin Avantajları

Kitabevi, gerek bilgiye ulaşma konusunda gerekse hobi olarak okumak için kitap sağlayan en önemli kaynaktır. Okumak istediğimiz kitap, dergi, ansiklopedi gibi kaynaklara ulaşmak için fiziksel olarak kitabevine gitmek yerine internet üzerinden tek tıkla ulaşmamızı sağlayan online kitabevleri günümüzde büyük bir rahatlık sağlamaktadır.

Kitap siparişleri verebileceğiniz online kitabevleri internetin hayatımıza kattığı en büyük kolaylıklardan biridir. Ulaşamadığımız, sahaflarda bulamadığımız kitaplara dahi online kitabevlerinden rahatlıkla ulaşabiliriz. Online kitabevinin avantajlarının bir diğer tarafı da kitap arama kısmı olacaktır. Raflar arasında dolaşarak uzun sürelerde bulabileceğiniz kitapları site içerisinde adını yazarak aramayla saniyeler içinde bulabilirsiniz. Online kitabevlerinin günümüzde sayılarının artmasıyla kitaba ve bilgiye ulaşım hatrı sayılacak kadar kolaylaşmıştır.

Klasik Kitabevleri

Artık nostalji noktasına kadar gerilemiş olan klasik dükkân olarak var olan kitabevleri, kitaba ulaşımda ek bir seçenek olarak halen devam etmektedir. Nostaljik kısmı daha ağır basan klasik kitabevleri, fiziksel olarak kitaba dokunarak, içeriğini ayrıntılı olarak inceleyerek, uzun zamanlar harcayarak kitap seçmeyi sevenler için hala bir numaralı seçenek olmaya devam etmektedir. Sayıları azalsa da varlıklarını hala devam ettirmektedirler. Kitap kafe tarzındaki kitabevleri, online kitabevlerinin hemen arkasından gelerek popülerlik ve kullanım oranlarında ikinci sırada yer almaktadır. Hem kafede oturup hem kitap okumak isteyen insanların aktivite listelerinde ilk sırada yer almaktadır.

Online Kitabevlerinin Kullanımı

Gelişen teknolojiyle artık hayatımızdan çıkartamayacağımız bir noktaya gelen internet sayesinde, online olarak ulaşabildiğimiz kitabevlerinin kullanımı git gide artmaya devam ediyor. Online kitabevlerinin öne çıkan kullanışlı yanları insanları çekmeye devam ediyor. İnternet alışverişlerinin artmasıyla birlikte kitap sektörünün de online ortama girmesiyle online kitabevleri artmaya başlamıştır. Kitabevi denilince en başta her yerinde kitap bulunan bir mağaza akla gelse de artık online kitabevlerinin klasik kitabevi konseptini geride bıraktığını görmekteyiz. Kitaba ulaşımda çok büyük bir kolaylık sağlayan online kitabevleri, ödeme konusunda getirdiği yeniliklerle kapıda ödeme gibi garantili hizmetlerle kullanıcılara ulaşmaya devam etmektedir. Bir online kitabevi sitesine girdiğiniz zaman alacağınız kitaba karar vermediyseniz, öncelikle hangi türde bir kitap alacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Gelişmiş filtreli arama özellikleriyle istediğiniz tarz, istediğiniz yazar, istediğiniz uzunluk gibi kriterlerle arama yaparak sizin için en doğru kitabı bulmanız için büyük kolaylık sağlıyor. Eğer hangi kitabı almaya karar vermiş durumdaysanız direkt olarak adını yazarak sitede yapacağınız bir aramayla kitaba saniyeler içinde ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktadan sonra artık işlem çok basit klasik kitabevinde kasaya yönelmek gibi, sepetinize eklediğiniz kitabı almak için sepetinize gidip alışverişinizi tamamlamanız ve sonra seçtiğiniz ödeme yönteminde ödemenizi yapıp, teslimat adresini belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında biraz bekleyerek kendinizi yormadan, onlarca kitap arasından seçtiğiniz size en uygun kitabı sadece birkaç gün içerisinde kapınıza kadar getirtmiş ve elinize almış oluyorsunuz. Online kitabevi özellikle bu zamandan kazandırma özelliğinden dolayı, vakit bulamayan, işleri yoğun olan insanlar, derslerinden vakit bulamayan öğrenci ve öğretmenler açısından çok önemli bir hizmet halini alıyor.

İstediğiniz Her Yerde Kitabınızı Dinleyin

Kitabevi online olarak hayatımıza girdiğinden beri sesli kitaplar büyük bir ölçüde çıkış yapmaya başlamıştır. Özellikle kitap okumayı seven görme engelli bireyler için çok büyük bir hizmet halini almıştır. Online kitabevlerinde kâğıt kitapların yanı sıra sesli kitaplarda çokça satılmaktadır. Sesli kitaplar için özel olarak açılmış kitabevi konseptleri, fiziksel olarak gönderim yapmadan sadece dijital ortamda kitap satmaktadırlar. Seslendirilmiş kitaplar, kitap okumaya vakti olmayan ama kitap okumayı seven insanlar için bir aktivite olmaya başlamıştır. Sesli kitapların özellikle telefonlar için olan kütüphaneleri, çok sayıda kitabı bir arada tutmaya ve ararken de kolaylıkla bulmaya yarayan uygulamalar olarak hayatımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir.

Online Kitabevinde E-Kitap Satışları

Kitabevi denilince herkesin aklına öncelikle kâğıtlara basılmış, kapağı olan kitaplar gelmektedir. E-kitaplarla birlikte kitabevi kavramının çağrışımı da değişmiş ve sadece dijital olarak okunan ve sadece dijital makinalarda kullanılan kitaplar aklımıza da gelmeye başlamıştır. Her türlü kitabın dijital ortama aktarılarak, telefon, tablet, bilgisayar gibi makinelerin ekranlarından okunan ve kâğıt gerektirmeyen e-kitap versiyonu yapılmaktadır. Online kitabevlerinin en büyük özelliklerinden biride bu e-kitap ve sesli kitaplara ulaşımı çok kolaylaştırmasıdır. Kitabevleri bilgi ve birikimin artması, insanların kendilerini geliştirmesi için çok büyük rol oynamaktadır. E-kitap ve sesli kitapların kitabevi versiyonlarının hayatımızda oynadığı rol gün geçtikçe artmaktadır.