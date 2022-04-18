Online Baskı Merkezi vs. Fotokopici: Hangisi Sizin İçin Daha İyi?

Gelişen teknoloji ile hizmet seçeneklerinizin de arttığının farkındasınız. Farklı seçenekler arasından her zaman daha rahat, daha modern ve daha avantajlı olanlara yöneliyor olmalısınız. Benzer durumun baskı teknolojisi alanında da yaşandığını biliyor muydunuz? Bir fotokopi merkezine kadar giderek kuyrukta beklemek ve yüksek maliyetle çıktıları almak yerine online baskı merkezinin rahatlığı sizi fazlasıyla memnun edecektir.

Her ne kadar salgın riski son dönemlerde bir miktar azalsa da, halen böyle bir risk olduğu unutulmamalıdır. İnsan yoğunluğu olan yerlerden olabildiğince uzak durmanız gerekir. Fotokopi ve çıktı ihtiyaçlarınız için sizlere böyle bir imkân veriyoruz. Oturduğunuz yerden çıktı ihtiyaçlarınızı kaliteli ve ekonomik olarak karşılayabilirsiniz.

Biz Kimiz?

“Buradan Bastır” online baskı hizmeti veren bir firma olarak sektördeki bilgi birikimi ve deneyimimizi online mecrada da sürdürmek istedik.

En kaliteli fotokopi ve çıktılarınızı uygun fiyatlarla sizlerle buluşturuyoruz. Hem renkli hem de siyah beyaz baskı seçeneklerini siz evinizden çıkmadan kapınıza kadar getiriyoruz.

Hizmetlerimizden Kimler Yararlanabilir?

İçerisinde tablolar, resimler ve diyagramlar olan her türden ders notunun yazdırılmasına yönelik hizmetler veriyoruz. Öğrencilerin bu yöndeki ihtiyaçlarınız kaliteli bir şekilde karşılarken, onlara renkli çıktı gibi farklı alternatifler sunuyoruz. Kaliteli bir matbaadaki gibi yüksek kalitede baskılar almak ve bunu da uygun fiyat avantajı ile yapmak istiyorsanız, buradanbastir.com'u tercih edebilirsiniz. Renkli, siyah beyaz ve farklı boyutlardaki çıktı ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler üretiyoruz.

Bir fotokopi merkezine giderek sıra beklemek, istediğiniz kalitede baskı yaptıramamak ve beklentilerinizin tam olarak karşılanmaması gibi durumlar yaşamamak için online baskı merkezimizi tercih edebilirsiniz. Bilgisayarınızı kullanarak oluşturacağınız siparişlerinizin çıktıları, kısa sürede kapınıza kadar teslim edilir.

Buradan Bastır Hizmetleri Ne Zaman Kullanılabilir?

Buradan Bastır hizmetlerinden 7/24 yararlanabilir, interneti kullanarak siparişlerinizi her daim oluşturabilirsiniz. Çıktısını almak istediğiniz PDF dosyalarını sipariş oluşturma bölümüne yüklemeniz ve nasıl bir baskı istediğinizi sunulan seçeneklerden seçmeniz yeterlidir. Seçimlerinize bağlı olarak fiyatı direkt olarak ekranda göreceksiniz. Siparişinizi oluşturduktan sonra ortalama en geç 48 içerisinde çıktılarınızı teslim alırsınız. Acil sipariş hizmetini tercih ettiğinizde bu süre daha da kısa olur.

Çıktılar Nasıl Teslim Edilir?

Oluşturduğunuz siparişler hızlı bir şekilde hazırlanır ve özel kuryelerden oluşan bir ekip tarafından ülkenin her yerine gönderilir. Siparişinizi oluşturduktan 24-48 saat sonra çıktılarınızı adresinizden teslim alırsınız.

Firmamız, İstanbul'daki çıktı ihtiyaçlarınız için farklı çözümler sunuyor. Bu kentteki öğrenciler için hayat yeteri kadar pahalıyken, bir de yüksek fotokopi ücretleri can sıkabiliyor. İşte tam bu noktada online baskı merkezimizin hızlı ve ekonomik hizmetlerinden yararlanmak, mantıklı bir seçim olacaktır.

İstanbul için çıktı ihtiyaçlarınızın daha hızlı karşılanması için İstanbul Express isimli hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetimizle İstanbul içindeki adreslerden oluşturulan siparişleri aynı gün teslim ediyoruz. Böylece hiç zaman kaybetmeden çıktılarınıza kavuşmanızı sağlıyoruz.

Baskı Merkezlerini Tercih Etmek Mantıklı Mı?

Birkaç sayfadan oluşan çıktı ihtiyaçlarınız için evinizin yakınındaki veya yolunuzun üzerindeki fotokopiciyi tercih edersiniz. Birkaç sayfalık çıktı ve çok düşük fiyat ile her şey yolunda gibi görünür. Ancak sayfa sayısı arttığında durum değişir. Yüksek sayıdaki sayfalardan oluşan çıktıları daha düşük maliyetle almak için sıradan bir fotokopici yerine baskı merkezlerine gitmek gerektiği düşünülür. Ancak baskı merkezine gitmek için yol parası vermek, orada sıra bekleyerek zaman kaybetmek gibi olumsuzluklar dikkate alındığında, bunun çok da mantıklı bir yol olmadığı anlaşılır.

Baskı merkezlerindeki kalitenin yüksek olduğuna inanılır ve yüksek kalitede baskılar beklenir. Ancak durum her zaman böyle olmaz ve bazen ciddi hayal kırıklıkları oluşabilir. Bunun yerine kağıt ve baskı kalitesini kendiniz seçtiğiniz bir hizmet olan online baskı merkezimiz sizin bu belirsizliklerden kurtaracak.Kaliteyi ayarlarken fiyattaki değişimi anlık olarak görmek, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçimi yapmak, ancak bu şekilde mümkün olabilir.

Zamanınızı Doğru Yönetin

Baskı merkezine gitmek için uzun dakikalar yürümek veya toplu taşıma araçlarında zaman kaybetmek yerine online baskı merkezinin tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Buradan Bastır hizmetlerine oturduğunuz yerden ulaşabilirsiniz. Baskılarınızı kısa sürede teslim alır, hem de bunu ekonomik bir fiyata gerçekleştirebilirsiniz. Böylece hem zamandan hem de paradan tasarruf etme imkânı yakalamış olursunuz.

Bizim Tavsiyemiz

Oluşturduğunuz siparişleri zamanında teslim etmek ve size mahcup olmamak için son teslim tarihinden en az 48 saat önce siparişinizi oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer siparişinizi daha erken teslim almak istiyorsanız, acil sipariş seçeneğini, İstanbul içinse İstanbul Express hizmetlerini kullanabilir, çıktılarınızı saatler içinde teslim alabilirsiniz.

Sağladığımız hizmetleri daha somut görmeye mi ihtiyacınız var?Teslimatlarımız ve hakkımızdaki yorumlar için instagram sayfamızı da inceleyebilirsiniz.

Bizi Nerede Bulabilirsiniz?

Online baskı merkezimizin hizmetlerinden yararlanmak için buradanbastir.com adresini ziyaret etmeniz ve burada bir hesap oluşturmanız yeterli olacaktır. Böylece siparişlerinizi online olarak takip edebilirsiniz. .