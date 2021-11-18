DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hasan Can Kaya, TikTok’ta rekor kırdı! Hasan Can Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?
18 Kasım güncel faiz oranları | 18 Kasım banka konut (ev) kredisi-taşıt (araç) kredisi güncel faizi
Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto belli oldu mu?
Bu Altcoin 1 saatte %45 Yaptı
Önder İşleyen kimdir? Önder İşleyen kaç yaşında, nereli? Önder İşleyen hayatı ve biyografisi!
GSS borç yapılandırma son gün ne zaman? Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu nasıl silinir?
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ''Alman Gelecek Ödülü''
Elon Musk'ın yeni projesi: Tesla telefonu geliyor
Dünyaca ünlü yönetmen Tarantino davalık oldu
2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı
Binance CEO'su servetinin neredeyse tamamını bağışlamak istediğini açıkladı
Tarihi zirve! Gram altın 658 liraya yükseldi
2022 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kaç TL olacak?
Prof. Dr. Zorlu: Kerkük’ün geleceğinden endişeliyim

TIMETURK / YAŞAM / Önder İşleyen kimdir? Önder İşleyen kaç yaşında, nereli? Önder İşleyen hayatı ve biyografisi!

Önder İşleyen kimdir? Önder İşleyen kaç yaşında, nereli? Önder İşleyen hayatı ve biyografisi!

Almanya doğumlu Türk siyasetçi Önder İşleyen Özgürlük ve Dayanışma Partisi Başkanlar Kurulu eski üyesi ve Sol Parti Kurucu Genel Başkanıdır.

46 Dakika Önce
2021-11-18 09:41:40
Önder İşleyen kimdir? Önder İşleyen kaç yaşında, nereli? Önder İşleyen hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Önder İşleyen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Önder İşleyen kaç yaşında, nereli? Önder İşleyen hayatı ve biyografisi! Önder İşleyen kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Önder İşleyen hakkında araştırmalar yapılıyor. Önder İşleyen kimdir? Önder İşleyen kaç yaşında, nereli? Önder İşleyen hayatı ve biyografisi!

isleyen(onder)

ÖNDER İŞLEYEN KİMDİR?

Türk siyasetçi Önder İşleyen 1980 Almanya doğumlu.

Ailesi Ordulu olan Önder İşleyen, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarından itibaren gençlik mücadelesinin içerisinde bulunan Önder İşleyen Devrimci Genç Dergisi'ne, Birgün Gazetesi'ne, Redaksiyon Dergisi'ne, muhalefet.org sitesine yazıları ile katkı verdi. ÖDP içerisinde Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Birleşik Haziran Hareketi'nin kurulmasında ve örgütlenmesinde görev aldı. 22 Aralık 2019 tarihinde toplanan Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) 8'inci Olağanüstü Kongresi'nde partinin adının Sol Parti olarak değiştirilmesiyle resmi olarak Sol Parti'nin kurucu genel başkanı oldu.

Kaynak: haberler.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş