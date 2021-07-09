Önceliğimiz insanlığa 'Çare' sunabilmek

Sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı coğrafyalarında yardıma muhtaç insanlara el uzatarak onlarla 'gönül köprüsü' kurmayı amaçlayan Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, ulusal projelerini uluslararası boyuta taşırken dönemsellikten ziyade sürdürülebilir hizmete odaklanmış durumda

Dünyanın muhtelif bölgelerinde insanlığın huzur ve mutluluğunu temin etmek gayesiyle 2009 yılında İstanbul merkezli kurulan ve o günden bu yana farklı ve anlamlı projelere imza atan Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, hizmetlerini ulusal ve uluslararası alanda sürdürmeye devam ediyor.

“Anadolu'dan gönül coğrafyamıza uzanan hizmet Çizgisi”

Sadece ulusal bazda değil evrensel değer ve misyonla faaliyetlerine hız veren ve gönüllülerin yaptıkları yardımları resmi bir çatı altında devam ettirmek için bir araya gelerek önemli misyon üstlenen dernek, Asya, Afrika ve Uzakdoğu'nun farklı coğrafyalarında mazlumların beklentilerine karşılık verirken, en ücra ülkelerdeki Müslüman kabilelere kadar ulaşarak bu bölgelerde Türk bayrağını da dalgalandırmayı görev edinmiş durumda.

Ülke ve milletler arası "gönül köprüsü" kuruluyor

Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan, yurtlarından edilen, mülteci konumuna düşürülen ve maddi-manevi istismara maruz kalan tüm insanlara "yaşam hakkı" tanıma adına faaliyetler gerçekleştiren dernek, eğitimden sağlık ve gıdaya kadar sosyal ve ekonomik yönden sunduğu katkılarla bu insanların yanlarında olduğunu hissettirmeye devam ediyor.

Türkiye ile diğer coğrafyalar arasında bir nevi "gönül köprüsü" kurmayı esas edinen dernek, yardıma muhtaç Anadolu insanının temel ihtiyaçlarını karşılarken, yardımı manevi bir borç olarak telakki eden Anadolu insanının yardım ve katkılarını da uluslararası boyuta taşımakta önemli bir misyon yüklenmiş bulunuyor.

Dönemsel değil sürdürülebilir bir yardım

Anadolu insanı ile dünya Müslümanları arasında bir nevi "aracılık" görevi gören, milli değerleri ve Anadolu irfanını harmanlayıp bunu uluslararası arenaya sunan ve bu misyonla faaliyetlerine hız veren Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği geniş bir hizmet ağına sahip. Sadece belli bir dönem ya da etkinlik bağlamında değil; daimi ve sürdürülebilir hizmette bulunan derneğin geniş bir faaliyet alanı mevcut.

Derneğin faaliyetleri arasında yetimler önemli bir yer tutuyor. Eğitimli, sağlıklı ve ahlaklı değerler esasında Türkiye başta olmak üzere 4 ülke ve 8 bölgede 250'ye yakın yetim çocuğun düzenli bakımı ve barınması sağlanıyor.

Ramazan ayında ve bayram süresince dünyanın farklı bölgelerinde,hayırseverlerin de vasıtasıyla, iftar sofralarının kurulması sağlanıyor. Fitre, fidye yardımlarıyla birlikte bayramlıklarla muhtaçların ihtiyacı temin ediliyor.

Muhtaçlar için “ab-ı hayat; su kuyuları”

Türkiye ile İslam alemi ve insanlık arasında “gönül köprüleri” kurma misyonu taşıyan dernek, Uganda,Kamerun, Çad,Kenya, Afganistan, Tanzanya ve Burkina Faso'ya kadar Afrika'nın suya muhtaç kurak bölgelerinde su kuyuları açılmasına vesile olurken bu bölgede içilebilir suya erişim için projeler geliştiriyor.

Savaş, iç çatışma, deprem, sel, tsunami, yangın, kuraklık ve salgın gibi afetlerde ise dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun milyonlarca insana ulaşılarak insani amaçlı acil eylem planları ile yardımlar düzenlenmekte.

Dil-din- ırk ve bölge ayrımı yapılmaksızın

Dünyanın farklı bölgelerine yardım elini uzatmaya devam eden Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, din, dil, ırk ve bölge gözetmeksizin dünyanın herhangi bir yerinde muhtaç insanların yaşam seviyelerini korumaları adına, temel hak ve hürriyetin sağlanması amaçlı çalışmalar düzenliyor. İstanbul ve Adana'da mülteci çocuklara eğitim veren okullar desteklenirken Filipinler, Pakistan ve Uganda'da bulunan okul ve yetimhaneleri ile insanların doğru bir şekilde eğitilip kendi ülkelerine ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi için de katkılar verilmekte.

"Sağlıklı" adımlar atmak şart

Çare Derneği, dünyanın dört bir yanında hayatlarını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı eserler de inşa ediyor. Su kuyusu, ev, yetimhane ve cami gibi tesis ve inşa süreciyle eksiklikler gideriliyor.

Sağlığı temel hak olarak nitelendiren Çare Doktorları ise Türkiye ve mazlum coğrafyalardaki Müslümanların sıhhatlerine kavuşmaları için umutlarını yeşertmeleri adına ne olursa olsun “Sağlık olsun!” mottosuyla hareket ederek sağlık kampları düzenliyor.

Engelliler ve gençler unutulmadı

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların, hayatın her alanında daha aktif ve topluma dahil olmalarını sağlamak için "Engel olma, Çare ol!" kampanyaları da düzenleyen dernek, onlara lojistik imkanlar sağlıyor. Öte yandan Çare Spor Projesi ile Türkiye sınırları içerisinde ve yurt dışındaki gençleri birbirleri ile buluşturmak ve onlara daha iyi hayat şartları, yeni fırsatlar tanıyan projelere de imzalar atılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.