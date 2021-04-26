Önce İnsan Derneği Ramazan ayında Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerinin yanında

Önce İnsan Derneği Ramazan Ayı yardım çalışmaları kapsamında Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahibi insanların yanında olmaya devam ediyor. Özellikle yetim aileleri, kadın ve çocuk savaş mağdurlarının bulunduğu bölgelerde kumanya paketi dağıtımları ve iftar organizasyonları düzenleniyor.

Dünyada 1 milyara yakın insanın açlık ve kıtlıkla mücadele ettiği, her gün yaklaşık 25bin kişinin açık ve açlığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği bilinmekte. Bu insanlık dramına karşı veren el ile alan el arasında bir köprü olmak için kurulan Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği; yeryüzünde savaş, doğal afet, kıtlık gibi çeşitli sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, zulüm görmüş, felakete uğramış, yardıma muhtaç başta kadın ve çocuklar olmak üzere tüm insanlara bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Yurt İçinde Ve Yurt Dışında İftar ve Sahur Organizasyonları

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi insanların sofralarında sıcak bir kap yemek olsun çabasıyla başlatılan iftar ve sahur yardımları kapsamında Suriye'nin İdlip bölgesinde bulunan savaş mağduru mülteci kamplarında binden fazla kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Türkiye'de her gün 100 kişiye iftar yemeği ve kumanya paketi dağıtımı devam ediyor. Afrika'da da çeşitli bölgelerde gıda paketi dağıtımı ve iftar programları devam ediyor.

“Amacımız Ramazan Bereketini Paylaşmış Olarak Bayrama Ulaşmak”

Konuyla ilgili açıklama yapan Önce İnsan Derneği Başkanı Nuran Canan Songür, “Yurt içinde ve yurt dışında birçok bölgede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimizin bir kısmı yurt içinde faaliyetlerini sürdürürken bir kısmı Suriye'de mülteci kamplarının bulunduğu İdlip bölgesinde ve bir ekibimiz de Afrika'da faaliyet yapıyor. Bağışçılarımızın desteği ve gönüllülerimizin gayretleri ile bu mübarek ayda ulaşabildiğimiz kadar çok ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız savaş mağduru, kıtlık, açlık ve yoksullukla mücadele eden insanlara elimizden geldiğince ulaşarak hep birlikte kardeşçe ve Ramazan'ın bereketini paylaşmış olarak Bayrama kavuşmaktır.” dedi.

Önce İnsan Derneğine bağış yaparak faaliyetlerine destek olmak isteyenler kumanya paketi, iftar bağışı, zekat ve fitrelerini onceinsander.org.tr adresinden online olarak yapabilecekleri gibi, 0212 4858557 numaralı telefondan bilgi alabilir ve banka hesapları yolu ile bağışlarını gerçekleştirebilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.