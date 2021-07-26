Önce İnsan Derneği’nden Kurban Bayramı Çağrısı “Kurbanını Paylaş”

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuk Dayanışma Derneği yıllardır titizlikle yürüttüğü vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetlerine Türkiye ve Afrika’da birçok bölgede devam etmektedir.

Bu senede hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında kardeşlik ve iyilik köprüleri kuracak olan Önce İnsan Deneği, hassas bir çalışma ile bu sürecin en uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. “Kurbanını Paylaş” sloganıyla kurban bayramı sürecine vira bismillah diyen Önce İnsan Derneği, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Özverili ekip üyeleri vasıtası ile kurban öncesi, esnası ve sonrasında yürütülecek profesyonel bir çalışma ile, hayırseverlerden vekalet yoluyla alınacak kurban bağışları, her bir ihtiyaç sahibine ulaştırılmaya çalışılacaktır.

Vekalet yoluyla kurban bağış bedeli ne kadar?

Türkiye ve Afrika'da belirlenen bölgelerde, birçok ihtiyaç sahibi ile bayram sevincini paylaşan Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, hayırseverlerden bu süreçte destek beklemektedir. Vekalet yoluyla kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar yurt içinde 1250 TL ve Afrika'da ise 590 TL olarak belirlenen kurban hisse bedelini ödemeleri gerekmektedir. Bağış yapmak isteyen hayırseverler Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği'nin websitesi üzerinden online bağış, EFT/Havale ile ödeme veyahut dernek merkezine gelip elden ödeyerek bağışlarını yapmaları mümkündür.

Hedef gerçek ihtiyaç sahipleri

Kurban organizasyonu sürecinde Önce İnsan Derneği ekipleri titiz bir çalışma ile vekalet yoluyla bağışlanan kurbanları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu süreçte Önce İnsan Derneği, aylar öncesinden başladığı kurban organizasyonu ile, yaşanabilecek problemlerin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Aylar öncesinden alınmaya başlanan kurbanların İslami usüllere uygun olup olmadığı belirlenerek uygun fiyatlara alınmaktadır. Bunun yanı sıra kurbanların kesileceği mekanlar ile kurban sürecinde çalışacak kasapların belirlenmesi de aylar öncesinden yapılarak, sürecin sorunsuz geçmesi için çalışılmaktadır.

Vekalet yoluyla kurbanlarını bağışlayan hayırseverler, Önce İnsan Derneği tarafından süreç boyunca çeşitli yöntemler ile bilgilendirilecektir. Din görevlileri gözetiminde İslami usül ve kaidelere göre kesilen hayvanlar, videolar ile kayıt altına alınarak, bağışı yapan hayırseverlere ulaştırılacaktır.

Şeffaflık ön planda

Kurban bayramı sürecinde şeffaf olmayı misyon edinen Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuk Dayanışma Derneği, aylar boyu sürecek bir çalışma ile hayırseverler ile gerçek ihtiyaç sahiplerini mukaddes bir amaç doğrultusunda bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple ihtiyaç sahibi aileler, Önce İnsan Derneği ekiplerince belirlenerek, özellikle kurban bağışlarının yetim ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaştırılması sağlanacaktır.

“Bayram Ola” ile yetimler unutulmuyor

Kurban bayramı sürecinde, kurban faaliyeti dışında yetimleri de unutmayan Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuk Dayanışma Derneği, yürüttüğü “Bayram Ola” organizasyonu ile bayram günü yetimlerin yüzünde bir gülümsemeye vesile olmaktadır. Önce İnsan Derneği ekipleri Ramazan ve Kurban bayramlarında yetim çocuklar için yapılan bayramlık kıyafet alışverişi ile yetimlerin bayram sevincine katkıda bulunmaktadırlar.

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuk Dayanışma Derneği'nin diğer faaliyetleri

Kurban bayramı sürecinde kurban kesimi ve yetim çocuklara bayramlık kıyafet organizasyonları ile birçok haneye ve birçok kalbe mutluluk taşıyan Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuk Dayanışma Derneği, yaptığı diğer faaliyetler ile de yılın 365 günü hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında ubudiyet ilişkisini artırmaktadır. Önce İnsan Derneği'nin diğer faaliyetleri ise şöyledir;

-Yetim Annelerin Yanındayız

-Bayram Ola

-Yalnız Değilsiniz

-Hayra Köprü Ol

-Önce Eğitim

-Adak, Akika, Şükür ve Vacip Kurban

-Zekat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.