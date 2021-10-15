Omid Ataei “Şarkılarım Ruh Halimi Yansıtıyor!”

Müzik alanında çeşitli çalışmaları bulunan Omid Ataei, müzik hayatına yönelik çeşitli açıklamalarda bulundu:

“Kanada'da sanat yönetmenliği yapıyorum. Bu alanda kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Sanat alanında deneyim kazanmama rağmen, kendimi müzik cephesinde de geliştirmem gerektiğini düşündüm. Çünkü müzik, hayatın bir yansıması. O yüzden çok değerli bir sanat. Bu alanda çeşitli çalışmalarım oldu. Hâlâ müzik ile ilgili bir şeyler yapıyor olmak beni çok mutlu ediyor.”

İlk Single'm “Kill Me IfYouWant” Duygusal ve Hareketli Bir Havanın Karışımı

“İlk single'm ‘Kill Me IfYouWant'!” olanOmid Ataei, şu açıklamalarda bulundu: “Single içerisinde yer alan şarkılar bana ilham veriyor. Bu nedenle bu şarkıları çok seviyorum. Ayrıca hayatın bir özeti gibi geliyor şarkılar. Hem hareketli hem de duygusal. Bizler de yaşamımız içerisinde bazen bazı şeylere çok üzülüyoruz, bazen kendimizi inanılmaz mutlu hissediyoruz. Yaşamak böyle bir şey işte. Sanatın hayatla iç içe olması gerektiğine inanıyorum. Sanırım müzik tutkum da bu düşüncemden ileri geliyor. Çok yönlü bir kişiliğim var. Bu sayede farklı alanlara aynı anda ilgi duyabiliyor, bu alanlarda kendimi geliştirebiliyorum.”

Son Albümüm BemiramBarat Farklı Duyguların Bir Arada Olduğu Şarkılardan Oluşuyor

Son albümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Omid Ataei, “Son albümüm BemiramBarat farklı duyguların bir arada olduğu şarkılardan oluşuyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Kendimi bu şarkılarda var ettiğimi düşünüyorum. Kendi hayatım da çeşitli duyguların bir arada bulunduğu bir orkestra adeta. Benim ruh halimi yansıtan bu şarkılar, aynı zamanda hedeflerimi de şekillendiriyor. Müziklerin çeşitliliği, dinleyiciyi bir beklenti içerisine sokuyor. Bu nedenle şarkılarımın farklı duyguları yansıtmasından çok hoşlanıyorum” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.