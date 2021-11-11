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TIMETURK / YAŞAM / Ömer Çelik ve Selçuk Bayraktar’dan samuray kılıçlı vahşete tepki

Ömer Çelik ve Selçuk Bayraktar’dan samuray kılıçlı vahşete tepki

Ankara'dan İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için giden mimar Başak Cengiz’in, saldırgan Göktuğ B.'nin samuray kılıcı ile vahşice katledilmesine tepkiler sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da kılıçlı vahşete tepki gösterdi.

1 Saat Önce
2021-11-11 16:54:09
Ömer Çelik ve Selçuk Bayraktar’dan samuray kılıçlı vahşete tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için "Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir" dedi.

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Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'e rahmet diledi. Çelik, "Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz. Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun. Bir kadını sadece masum ve 'savunmasız' olduğu için hedef aldığını söyleyen canice bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplumumuzun her bir zerresi bu canice zihniyetle, eğitim, hukuk ve bilinçlenme yoluyla mücadele etmelidir" dedi.

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'SEFERBER OLMAMIZIN VAKTİ GELMİŞTİR'

Çelik, kadın cinayetlerine karşı toplumsal olarak seferber olma zamanının geldiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı; "Bu canice zihniyeti oluşturan her şeye ve bu zihniyetin hayatımızda dolaşan her bir ipucuna karşı bilinçlenme seferberliği ile hareket etmeliyiz. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir. Bugün insanlık namına, kadınlarımız adına Başak Cengiz'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yürek kanatan bir acımız var. Her türlü ayrılığı gayrılığı bir kenara bırakarak insanlık namına topluca duyarlılık göstermeliyiz. Gelin tüm canlarımız yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü şekilde 'yeter' diyelim; 'dur' diyelim. Bir bilinçlenme seferberliği için toplumumuzun her bir zerresine ve tüm yüreklere ihtiyacımız var.''

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SELÇUK BAYRAKTAR'DAN DA TEPKİ

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da vahşi cinayete tepki göstererek, “Erkek gibi savunamaz diye bir kadını seçtim” diyen zihniyet ve onu besleyen toplumsal algı dönüşmeden bu trajedi bitmeyecek” dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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