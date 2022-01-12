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Okyanus kuşu 'korsan martı'dan Zonguldak sürprizi!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, daha çok okyanus semalarında bulunan ve kıyılarda nadir görülen, 'korsan martı' olarak bilinen 'stercorarius parasiticus' türü martıyı Kilimli açıklarında görüntüledi.

2 Saat Önce
2022-01-12 00:34:13
Okyanus kuşu 'korsan martı'dan Zonguldak sürprizi!

Öğrencisiyle birlikte doktora tezi için yunus gözlemi yapmak üzere tekneyle Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden denize açılan, ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, genellikle okyanus semalarında yaşayan 'stercorarius parasiticus' türü martıyı fotoğrafladı.

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Balık avlamak yerine diğer martıların avladığı balıkları alması nedeniyle kuş bilimciler arasında 'korsan martı' olarak adlandırılan türün, kıyılarda nadir olarak görüldüğü biliniyor.

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Martının fotoğrafını çeken Prof. Dr. Sözen, "'Stercorarius parasiticus' Türkiye'deki 21 martı türünden biridir ve oldukça nadir görülür. Yunus gözlemi amacıyla denize açıldık. Zonguldak Kilimli açıklarında bu sürprizle karşılaştık. Türün peşinde olan arkadaşlara duyurulur" dedi.

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DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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