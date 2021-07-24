Okyanus kirliliğini 'saçlarla' temizleme projesi

Deniz ve okyanus kirliliği tüm dünyanın sorunu. İngiliz kuaförleri 'bir kilogram saçın 8 litreye kadar yağı emdiği' yönünde çalışmaya imza atarken projenin geliştirilerek deniz ve okyanuslarda değerlendirilebilirliği üzerinde kafa yoruyor

Tüm dünya ülkeleri denizlerdeki kirliliği en aza indirebilmek için yoğun bir teknolojik ve çevresel atılıma kalkışırken yeni yeni projeler de devreye alınıyor. Bu projelerden birisine de İngiltere de imza atıldı.

Uzmanlara göre bir kilogram saç 8 litreye kadar yağı emebiliyor. Çevreci kuruluşlar da İngiliz kuaförlerini bu fikri benimsemeye teşvik için kolları sıvadı.

Kuaförler devreye giriyor

Le Matin'de yer alan habere göre; Green Salon Collective'in kurucularından Fry Taylor, kirletici filtreler yapmak için saçın nasıl kullanılacağı yönünde yeni fikirlere kapı aralıyor.Birleşik Krallık'taki kuaförleri petrol sızıntılarını temizlemek, kompost yapmak veya enerji üretmek için saçları geri dönüştürmeye teşvik edilmeye başlanacak. Başta başkent Londra kuaförleri olmak üzere kuaförlerin bu alana kanalize edilmesi yönünden yeni projelerin geliştirilmesi için de uzmanlarla sıkı diyalog sözkonusu.Taylor, başkentin doğusundaki bir salonda, kirletici filtreler yapmak için saçın nasıl kullanılacağını göstermek üzere uygulamalar yapıyor. Bir tanka su döküyor, sonra ona motor yağı ekliyor ve sonra saçla doldurduğu bir pamuklu fileyi açıyor. "Sosis" tamamlandıktan sonra, kontamine suyun yüzeyi üzerinde kaydırır ve birkaç saniye sonra temizleme işlemi başlıyor. Yapılan açıklamada da “Saç doğal olarak yağı emer ve tutar” görüşüne yer veriliyor

8 litre yağı emiyor

Uzmanlara göre bir kilogram saç 8 litreye kadar yağı emer. Bunları kirletici filtreler olarak kullanma fikri Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor ve Fransa kıyılarında bir Japon tankerinin batması sonucu meydana gelen petrol sızıntısı sırasında olduğu gibi, denizdeki petrolü emmek için dünya çapında test edildi.

Fry'a göre, kollektif geçen yaz kurulduğunda, Birleşik Krallık geri dönüşüm açısından çok gerideydi. “Bu atığı geri dönüştürecek altyapı burada yok” diye açıklıyor. Hükümetlerin bu sistemleri yerleştirmesi için beş ya da on yıl beklemeyeceğiz, bunu kendimiz yapacağız” yorumunda bulunuyor.

50 futbol stadı büyüklüğünde atık

Birleşik Krallık'taki kuaför endüstrisi tarafından üretilen atıklar yılda 50 futbol stadyumunu doldurabiliyor ve alüminyum folyo, renkli tüpler ve kesilen saçların %99'u da dahil olmak üzere çoğu çöplüklere gönderiliyor.

Diğer bir büyük problem ise boya, ağartıcı ve yumuşatma solüsyonları gibi kimyasal atıklar. Fry, "Şu anda yaklaşık 30.000 kuaför ve 100.000 bağımsız kuaför büyük miktarlarda hidrojen peroksit, amonyak ve diğer ürünleri lavaboya döküyor" diyor.

Başkentin popüler bölgesi Spitalfields'teki kuaförlerden Adam Reed, bir müşterisine geri dönüşüm sistemini gururla açıkladığına dikkati çekiyor. Bu uluslararası üne sahip kuaför, Green Salon Collective'den öğrendiklerinin "kendini şaşırttığını" söylüyor. “Onlar sayesinde, kuaför salonlarında sürdürülebilirliğin eksik olduğunu ve günlük operasyonlarımıza entegre etmenin kolay olduğunu fark ettim" açıklamasını yapıyor.

AFP'nin haberine göre; Saçların çevresel temizlik için kullanımına yönelik adımlar atılırken özellikle okyanus ve denizlerin temizliği hususunda böyle bir filtrelemenin geliştirilerek uluslararası boyutta "temizlik" adına yeni projelerin devreye alınması için de uzmanlar yoğun bir gayret içerisinde.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.