Okul bahçesinde eğlence vakti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz sene başlattığı 'Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar' projesiyle bu yaz tatilinde de okul bahçeleri adeta tatil köyüne dönüştürüldü.

5 ilçedeki 5 okul bahçesine portatif yüzme havuzları kurulurken, çocuklar doyasıya eğlencenin tadını çıkarıyor.

5 bin çocuğa ücretsiz eğitim

Bursa'da 7'den 70'e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde çocuklar için eğlenceli çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz başlatılan ve vatandaşlardan büyük ilgi gören ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar' projesi, bu yaz döneminde de 5 ilçedeki 5 okul bahçesine portatif yüzme havuzları kurularak devam etti. Proje kapsamında Osmangazi'de İnönü Ortaokulu, Nilüfer'de Ahmet Uyar İlkokulu, Yıldırım'da Gülhanım Karasu İlkokulu, Mudanya'da İkbal-Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu ve Gemlik'te Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. Dönem boyunca 3 farklı gruptan oluşan 6-13 yaş aralığındaki 5 bin çocuğa ‘uzman eğitmenler eşliğinde' ücretsiz temel yüzme eğitimi verilecek. 18 Temmuz'da başlayan eğitimler 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Okul bahçesinde aquapark

Yıldırım ilçesindeki Gülhanım Karasu İlkokulu bahçesinde kurulan yüzme havuzunu ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile fotoğraf çektiren vatandaşlar, çocuklar için yürütülen projeden dolayı teşekkür etti. Okul bahçesi tam bir aquaparkı andırırken, çocuklar kaydıraklı havuzlarda gönüllerince eğlendi. Okul bahçesine havuzların kurulmasıyla birlikte büyük bir istek ve heyecanla okula koşan çocuklar, tatilin de tadını çıkarıyor.

“Çocuklarımız için ne yapsak az”

Geçtiğimiz yaz döneminde başlatılan ve bu yaz döneminde devam ettirilen ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar' projesinden bu sene 5000'den fazla çocuğun istifade ettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, sporu tabana yayabilmek ve çocukların sporla büyümesini sağlamak adına çalıştıklarını belirtti. 17 ilçede spor salonları, futbol sahaları, yüzme havuzları gibi yatırımları yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bunların yanı sıra yüzme havuzlarımızı ‘Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesiyle şehrin farklı noktalarında açıyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluklarına ortak olmak, bizleri de sevindiriyor. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya ve Gemlik'te farklı okul bahçelerimizde 5000'den fazla çocuğumuz bu faaliyetten istifade ediyor. 15 Temmuz'da başlayan etkinlik, 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için ne yapsak az” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, ilçe genelinde çocukların ve gençlerin sporla buluşabilmesi adına birçok projeyi sürdürdüklerini dile getirdi. Yıldırım Belediyesi'nin ilçenin 8 farklı noktasında hem kapalı hem de portatif yüzme havuzları oluşturduğunu hatırlatan Yılmaz, ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar' projesi kapsamında Yıldırımlı miniklerin havuzla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.