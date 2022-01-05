Okan Sarıoğlu bu yılın en popüler Youtuber isimlerinden oldu

Geçtiğimiz 2021 yılında her zamanki gibi video üretmeye devam eden YouTuber Okan Sarıoğlu, yılın en çok aranan isimlerinden oldu.

Okan Sarıoğlu aslen kimdir nerelidir? Ne iş yapıyor

Çektiği içeriklerle eğlendirirken aynı zamanda düşündürmeyi başaran Sarıoğlu, ''YouTube'u çok seviyorum. YouTube benim hayatım. Takipçilerimi de aynı şekilde çok seviyorum ve onları ailem gibi görüyorum.'' dedi. 19 yaşındaki Okan Sarıoğlu, YouTube platformunda 383 bin abonesiyle geniş kitlelere hitap ediyor. Ünlü sosyal medya fenomeninin Instagram'da da 16 bin takipçisi var.

Okan Sarıoğlu Kimdir?

Youtube kanalında yayınladığı çizgi film incelemeleri ve korku türünde çekmiş olduğu videolar ile viral hale gelen Sarıoğlu geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor 9 Nisan 2002 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen başarılı Youtuber yaşantısına bu şehirde devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.