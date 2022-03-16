Okan Kurt iflas mı etti? Okan Kurt ve Demet Akalın boşandı mı?

Okan Kurt iflas mı etti? Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un iflas haberi gündeme bomba gibi düştü. Okan Kurt ve ailesine ait nakliye şirketinin 500 milyon TL'yi aşan bir borcu olduğu iddia ediliyor. Peki ama Okan Kurt ne işi yüzünden, neden battı? Okan Kurt ve Demet Akalın yine boşandı mı? İşte merak edilen gündem...

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un iflas haberi gündeme bomba gibi düştü. Okan Kurt ve ailesine ait nakliye şirketinin 500 milyon TL'yi aşan bir borcu olduğu iddia ediliyor. Peki ama Okan Kurt ne işi yüzünden, neden battı? Okan Kurt ve Demet Akalın yine boşandı mı? İşte merak edilen gündem...

Okan Kurt iflas mı etti?

Okan Kurt, kardeşi Ozan Kurt ve baba Abdi Kurt'un işlettiği; yurtdışı taşımacılıkta 40 yılı geride bırakan Martaş, bir süre önce mali darboğaza düştü.

Söz konusu uluslararası taşımacılık şirketi için konkordato talebinde bulunuldu. Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi.

Büyük bölümü banka avukatlarından oluşan alacaklılar grubu ise "Şirketler, konkordatoya göre faaliyet göstermiyor" diyerek iflas kararı verilmesini istedi. Mahkeme, iki şirketin de iflasına karar verdi. Tasfiye süreci için dosya Mersin İflas Müdürlüğü'ne gönderildi.

Okan Kurt ve Demet Akalın boşandı mı?

Okan Kurt ve Demet Akalın 2018 yılında gündeme gelen iflas olayları yüzünden mahkemeye gitmişlerdi. Mahkeme hakimi de çifti 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşamıştı.

İkili daha sonra barıştı ve tekrar evlenmişti. Evlilikleri süren çift için tekrar boşanacaklarına ilişkin bir açıklama gelmedi. .