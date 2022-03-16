DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kripto para doların alternatifi olabilir mi?
Konkordato kararı ne demek? Konkordato ilan etmek ne demek? Konkordato ne işe yarar?
Çimento fiyatları düşecek mi 2022? Çimentoya indirim mi gelecek? Çimento fiyatı iner mi?
Lavrov: Türkiye ve İsrail'in tekliflerine olumlu bakıyoruz
Destan 15. bölüm tek parça izle | ATV Destan son bölümde neler oldu?
3600 ek gösterge için kritik gün!
Leblebi helvası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?
Okan Kurt iflas mı etti? Okan Kurt ve Demet Akalın boşandı mı?
Rusya’dan açıklama: Türkiye’ye minnettarız
Temaslılar ve Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan ÖSYM sınavlarına girebilir mi? ALES-KPSS-YKS-DGS'ye korona olanlar girer mi?
Beraat Kandili ne zaman 2022?
Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov ile görüşecek
Ukrayna’daki Türk gemileri ile ilgili kritik gelişme
İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Kar yağışı Perşembe-Cuma var mı? İstanbul'da yarın 17 Mart-18 Mart hava nasıl olacak?
17 Mart mazot indirimi | Mazota (motorin) indirim mi yapıldı? Mazota (dizel) ne kadar indirim geldi? Mazot ne kadar oldu 17 Mart?

TIMETURK / YAŞAM / Okan Kurt iflas mı etti? Okan Kurt ve Demet Akalın boşandı mı?

Okan Kurt iflas mı etti? Okan Kurt ve Demet Akalın boşandı mı?

Okan Kurt iflas mı etti? Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un iflas haberi gündeme bomba gibi düştü. Okan Kurt ve ailesine ait nakliye şirketinin 500 milyon TL'yi aşan bir borcu olduğu iddia ediliyor. Peki ama Okan Kurt ne işi yüzünden, neden battı? Okan Kurt ve Demet Akalın yine boşandı mı? İşte merak edilen gündem...

1 Saat Önce
2022-03-16 11:21:36
Okan Kurt iflas mı etti? Okan Kurt ve Demet Akalın boşandı mı?

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un iflas haberi gündeme bomba gibi düştü. Okan Kurt ve ailesine ait nakliye şirketinin 500 milyon TL'yi aşan bir borcu olduğu iddia ediliyor. Peki ama Okan Kurt ne işi yüzünden, neden battı? Okan Kurt ve Demet Akalın yine boşandı mı? İşte merak edilen gündem...

Okan Kurt iflas mı etti?

Okan Kurt, kardeşi Ozan Kurt ve baba Abdi Kurt'un işlettiği; yurtdışı taşımacılıkta 40 yılı geride bırakan Martaş, bir süre önce mali darboğaza düştü.

Söz konusu uluslararası taşımacılık şirketi için konkordato talebinde bulunuldu. Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi.

Büyük bölümü banka avukatlarından oluşan alacaklılar grubu ise "Şirketler, konkordatoya göre faaliyet göstermiyor" diyerek iflas kararı verilmesini istedi. Mahkeme, iki şirketin de iflasına karar verdi. Tasfiye süreci için dosya Mersin İflas Müdürlüğü'ne gönderildi.

Okan Kurt ve Demet Akalın boşandı mı?

Okan Kurt ve Demet Akalın 2018 yılında gündeme gelen iflas olayları yüzünden mahkemeye gitmişlerdi. Mahkeme hakimi de çifti 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşamıştı.

İkili daha sonra barıştı ve tekrar evlenmişti. Evlilikleri süren çift için tekrar boşanacaklarına ilişkin bir açıklama gelmedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş