Okan Bayülgen’den fenomenlere: Hepsi çöp!

Buket Aydın'ın konuğu olan Okan Bayülgen, Influencer'ların hepsinin bir çöp olduğunu belirtti.

Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programının konuğu Gülben Ergen ile Okan Bayülgen idi.

Programda "Influencer'ların hepsi çöp para kazanmaya çalışan zavallılar" diyerek sert bir eleştiride bulunan Okan Bayülgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir şey olmaz onlar. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilen ve bu yolla da üç beş kuruş para kazanan insanlar. Ve tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi ben de utanç duygusu uyandırıyor."

Buket Aydın "Gülben Ergen kafa sallıyor aşağıda" demesi üzerine Bayülgen, "E tabii bir sürü arkadaşı var bu işi yapan" dedi.

''ÇOK ÇİRKİN BİR ŞEY BENCE''

"Yani niye insanlar sanatlarını yapmak yerine, bir arkadaşım gönderdi bu kremi sürüyorum, yumuşacık oluyorum diyerek üç beş kuruşlara tenezzül ederler ben anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence." diyen Bayülgen, bir gün bu fenomenlerin de yok olacağını belirterek bunun büyük ve korkunç bir pornografi olduğunu da söyledi:

"Ve bu Instagram ve TikTok dünyası, yüksek ahlaksızlık ve bu uygulamayla beraber yok olacak. Aynı Vine fenomenlerinin yok olması gibi. Bunlar da yok olacak. Bu büyük ve korkunç bir pornografi. Bunun üzerinden para kazanmaya çalışmak yakışıksız bir şey ve maalesef ki rakamlar da yüksek değil"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.