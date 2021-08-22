DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ünlü yatırımcı Dan Held, Bitcoin için kritik senaryoyu açıkladı
Lille Teknik Direktörü açıkladı: Burak Yılmaz ayrılıyor mu?
Bakan Özer açıkladı: MEB pansiyonlarına yeni personel alınacak
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Kuran'la ilgili gaf!
Trabzon'da pistten çıkan uçak pide salonu olacak
Ünlü milyarderden Bitcoin tahmini: “İki ay içinde bu seviyeleri görürüz”
Enginyurt’tan ilginç paylaşım: Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor
Oğuzhan Öner’in Yaren Korkmaz’ın en mutlu günü
''İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıyor''
Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Erdoğan duyurdu: MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak
Kabil'de omuz omuza görev
Marmaris'teki yangın sonrası ağaçlar yeniden hayat buluyor
Afganistan'da Taliban'ın eline geçen zengin maden kaynakları neler?
Kızılay'dan Kerem Kınık ile ilgili ''maaş'' iddialarına yanıt

TIMETURK / YAŞAM / Oğuzhan Öner’in Yaren Korkmaz’ın en mutlu günü

Oğuzhan Öner’in Yaren Korkmaz’ın en mutlu günü

Yüksekova’nın önde gelen ailesi olan Öner ailesinin en büyük oğlu Oğuzhan Öner’in düğünü geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Görkemli bir düğünle dünya evine giren Yaren Korkmaz ve Oğuzhan Öner masallardaki prens ve prensesi aratmayacak kadar birbirine yakışmıştı. Düğünün konsepti konukları hayran bırakırken törene hâkim olan ambiyans ise adeta büyüledi.

2 Saat Önce
2021-08-22 13:48:32
Oğuzhan Öner’in Yaren Korkmaz’ın en mutlu günü

Yılmaz Öner'in en büyük oğlu Oğuzhan Öner, Korkmaz ailesinin 24 yaşındaki kızı Yaren Korkmaz ile hayatlarını birleştirdi. İstanbul'un Şişli bölgesinde bulunan Hilton Bomonti Otelinde gerçekleşen düğün töreni muhteşem ve bir o kadar da eğlenceli idi. Düğün törenine Türkiye'nin dört bir yanından misafirler katıldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Van, Yüksekova ve bunun yanı sıra da İran ve Irak'tan pek çok konuğun ağırlandığı düğün bir hayli görkemli ve güzel oldu.

Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından da gelen davetlilerin katıldığı bu muhteşem düğünde müzik eşliğinde halaylar çekilerek yeni evli çiftlerin en mutlu gününe eşlik edildi. Birbirine çok yakışan çiftin mutlulukları adeta gözlerinden okunuyordu. Yaren Korkmaz ve Oğuzhan Öner'in bu en mutlu günlerine eşlik eden ve onları yalnız bırakmayan dostları ile birlikte kutladıkları düğün törenleri eşsiz bir konsepte sahip olduğu gibi bir o kadar da eğlenceliydi.

Düğünün bulunduğu otelin şıklığı ve misafirleri en iyi şekilde ağırlamaları ise bir düğünden beklenen tüm her şeyi karşılar nitelikteydi. Binlerce doların havada uçtuğu düğünde ise en çok dikkat çeken geline takılan altınlar oldu. Oğuzhan Öner ve Yaren Korkmaz da birbirlerine olan bağlılıklarını böylesine güzel bir düğünle taçlandırdıkları için oldukça mutluydu.

WhatsApp Image 2021-08-22 at 13.47.12

WhatsApp Image 2021-08-22 at 13.47.14

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş