Oğuzhan Öner’in Yaren Korkmaz’ın en mutlu günü

Yüksekova’nın önde gelen ailesi olan Öner ailesinin en büyük oğlu Oğuzhan Öner’in düğünü geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Görkemli bir düğünle dünya evine giren Yaren Korkmaz ve Oğuzhan Öner masallardaki prens ve prensesi aratmayacak kadar birbirine yakışmıştı. Düğünün konsepti konukları hayran bırakırken törene hâkim olan ambiyans ise adeta büyüledi.

Yılmaz Öner'in en büyük oğlu Oğuzhan Öner, Korkmaz ailesinin 24 yaşındaki kızı Yaren Korkmaz ile hayatlarını birleştirdi. İstanbul'un Şişli bölgesinde bulunan Hilton Bomonti Otelinde gerçekleşen düğün töreni muhteşem ve bir o kadar da eğlenceli idi. Düğün törenine Türkiye'nin dört bir yanından misafirler katıldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Van, Yüksekova ve bunun yanı sıra da İran ve Irak'tan pek çok konuğun ağırlandığı düğün bir hayli görkemli ve güzel oldu.

Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından da gelen davetlilerin katıldığı bu muhteşem düğünde müzik eşliğinde halaylar çekilerek yeni evli çiftlerin en mutlu gününe eşlik edildi. Birbirine çok yakışan çiftin mutlulukları adeta gözlerinden okunuyordu. Yaren Korkmaz ve Oğuzhan Öner'in bu en mutlu günlerine eşlik eden ve onları yalnız bırakmayan dostları ile birlikte kutladıkları düğün törenleri eşsiz bir konsepte sahip olduğu gibi bir o kadar da eğlenceliydi.

Düğünün bulunduğu otelin şıklığı ve misafirleri en iyi şekilde ağırlamaları ise bir düğünden beklenen tüm her şeyi karşılar nitelikteydi. Binlerce doların havada uçtuğu düğünde ise en çok dikkat çeken geline takılan altınlar oldu. Oğuzhan Öner ve Yaren Korkmaz da birbirlerine olan bağlılıklarını böylesine güzel bir düğünle taçlandırdıkları için oldukça mutluydu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.