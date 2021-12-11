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TIMETURK / YAŞAM / Oğuzhan Asiltürk’ün reddettiği tespih

Oğuzhan Asiltürk’ün reddettiği tespih

Geçen ekim ayında vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile bir anısını anlatan Gazeteci Fehmi Çalmuk, ‘Kendisine götürdüğümüz gümüş tespihten ötürü fırça yedik’ dedi.

4 Saat Önce
2021-12-11 12:04:49
Oğuzhan Asiltürk’ün reddettiği tespih

Gazeteci Fehmi Çalmuk, Ekim ayında vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile bir anısını anlattı.

Çalmuk, Asiltürk'ün mütevazi bir yaşantısı olduğunu söyleyerek ‘Kendisine götürdüğümüz gümüş tespihten ötürü fırça yedik' dedi.

Çalmuk şöyle yazdı:

“Dünya malına tamah etmeyen bir dervişin siyasette ne işi olabilir? Onu kutsal bir inatla bu işlere iten makam mı, menfaat mi, para mı, hırs mı? Elbette hiç biri… Ufak bir işareti bile makamlara gelmesine, işaret ettiğinin yükselmesine yetecek iken o tevessül etmeden, imanına ve biatına sıkıntı getirmeden yürümeye devam ediyor. Aynı evde oturuyor… Evinin koltukları, halısı bile aynı duruyor. Bir emekli maaşı var. Evinin geçimi hesabı kitabı yapılıyor. Hanımefendinin önerileri ve istekleri yazılıyor. Maaşın büyük kısmı hayır hasenata gidiyor. Zira lüks alışkanlığı da yok. Geçenlerde antikacı bir dostumla gittiğimizde ona hediye ettiği gümüş kakmalı mors tespihi kabul bile etmedi. Kızdı. Fırçaladı. “Müslüman lükse düşkün olmaz, bu israftır” deyiverdi. Hemen elimdeki kehribar tespihi cebime nasıl koyacağımı şaşırdım."

Kaynak: islamianaliz.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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