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Oğuz Gündoğdu kimdir? Dr. Oğuz Gündoğdu neden hayatını kaybetti?

Oğuz Gündoğdu kimdir? Gündeme gelen Oğuz Gündoğdu merakla araştırılıyor. Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu'nun hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Peki Dr. Oğuz Gündoğdu neden hayatını kaybetti? İşte merak edilen detaylar..

3 Saat Önce
2022-05-27 11:55:07
Oğuz Gündoğdu kimdir? Dr. Oğuz Gündoğdu neden hayatını kaybetti?

Gündeme gelen Oğuz Gündoğdu merakla araştırılıyor. Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu'nun hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Peki Dr. Oğuz Gündoğdu neden hayatını kaybetti? İşte merak edilen detaylar..

Dr. Oğuz Gündoğdu neden hayatını kaybetti?

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünün eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Oğuz Gündoğdu kimdir?

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen Gündoğdu, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği yapmıştı.

Gündoğdu, evli ve bir çocuk babasıydı.

Jeofizik Mühendisliği nedir?

Jeofizik mühendisi, manyetik, elektrik ve sismik de dahil olmak üzere bir dizi metot kullanarak yeryüzünün fiziki yönlerini inceler. Görevleri arasında; sismik keşif, petrol ve gaz şirketleri için sismik veriler üretmek, yeraltı suyu veya petrol gibi doğal kaynakları bulmak yer almaktadır.

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