Oğuz Bağator: Kimdir aslen nerelidir?

Ofsob gerçek adıyla “Oğuz Bağator” 13 Ocak 1992 yılında Belçika’nın bir şehri olan Dendermonde’da doğmuştur. Ortaokuldan itibaren “MC” olarak rap müziğe başlayan Ofsob, ilk kaydını 2006 yılında almıştır.

2017-2019 yılları arasında Belçika'da büyük organizasyonlar düzenlemiş ve Ece Seçkin, Tuğçe Kandemir ve Velet gibi ün kazanmış sanatçıları misafir etmiştir. Kendini sürekli geliştirmiş ve bu kültürün bir parçası olmuştur.

Belçika'da aynı kültürde yetişen Numan Erdem ile tanıştıktan sonra becerilerini tamamen geliştirmiş ve gerekli altyapıları hazırlamıştır. Ardından “Gaza Gelme” isimli teklisini 2020 yılında yayınlamış ve müzik dünyasına sağlam adımlarla girmiştir.

Bu parça ile oldukça dikkat çeken Ofsob G.W.S bünyesine dahil olmuştur. Gerek solo, gerek “Numan Erdem” ile yaptığı başarılı işler ile çok hızlı bir ivme yakalayarak kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. .