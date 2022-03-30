OGS son gün ne zaman? OGS son değişim tarihi ne zaman? Eski OGS cihazları ne olacak? OGS son geçerlilik tarihi

OGS son gün ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla, iki ayrı ücret toplama sisteminin gişelerde karışıklık çıkarması nedeniyle ve aynı zamanda iş yükünü hafifletmek için tek sisteme geçiş yapılacağı bildirildi. Peki ama OGS son değişim tarihi ne zaman? Elimizde kalan eski OGS cihazları ne olacak? İşte detaylar...

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla, iki ayrı ücret toplama sisteminin gişelerde karışıklık çıkarması nedeniyle ve aynı zamanda iş yükünü hafifletmek için tek sisteme geçiş yapılacağı bildirildi. Peki ama OGS son değişim tarihi ne zaman? Elimizde kalan eski OGS cihazları ne olacak? İşte detaylar...

OGS son gün ne zaman?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki ayrı ücret toplama sisteminin zaman zaman gişelerde karışıklığa neden olduğu belirtilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart'tan itibaren OGS sisteminin kaldırılacağı belirtildi.

Dolayısıyla 1 Nisan itibariyle hiçbir OGS cihazı geçerli sayılmayacak. Bütün geçişler HGS ile yapılacak.

Eski OGS cihazları ne olacak?

Geçtiğimi ay Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurmuştu. Artık geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS kullanan kişiler, cihazları ne yapacaklarını araştırıyor. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart tarihinde başlatıldı.

OGS son değişim tarihi ne zaman?

Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama sonrasında, araç sahiplerinin OGS cihazlarını bankalardan değiştirebileceklerini belirtti. OGS son değişim tarihi olarak 31 Mart olarak belirlendi.

OGS son geçerlilik tarihi

OGS'nin son değişim tarihi 31 Mart olarak açıklandı. OGS son değişim tarihine paralel olarak son OGS geçerlilik tarihi de 31 Mart olarak açıklandı. .