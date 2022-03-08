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TIMETURK / YAŞAM / OGS HGS değişimi nasıl yapılır? OGS'den HGS'ye geçiş başvurusu nasıl yapılır?

OGS HGS değişimi nasıl yapılır? OGS'den HGS'ye geçiş başvurusu nasıl yapılır?

OGS HGS değişimi nasıl yapılır? Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS uygulamasının kaldırılacağı duyuruldu. OGS kullanıcılarının araştırdığı ilk konu OGS'den HGS'ye geçiş başvurusu oldu. Peki ama OGS'den HGS'ye nasıl geçirilir? HGS'ye geçmeyene ceza yazılır mı? İşte son dakika OGS haberi...

2 Saat Önce
2022-03-08 15:42:06
OGS HGS değişimi nasıl yapılır? OGS'den HGS'ye geçiş başvurusu nasıl yapılır?

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS uygulamasının kaldırılacağı duyuruldu. OGS kullanıcılarının araştırdığı ilk konu OGS'den HGS'ye geçiş başvurusu oldu. Peki ama OGS'den HGS'ye nasıl geçirilir? HGS'ye geçmeyene ceza yazılır mı? İşte son dakika OGS haberi...

OGS HGS değişimi nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren Otomatik Geçiş Sisteminin (OGS) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edileceğini duyurdu.

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağı, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz;

HGS etiketi verileceği ve hesapların HGS'ye dönüştürüleceği aktarılan açıklamada, "Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir." denildi.

OGS'den HGS'ye geçiş başvurusu nasıl yapılır?

HGS, etiket şeklindedir ve araçların ön camına kolayca yerleştirilebilir. HGS almak için en yakın PTT şubesine giderek başvuru yapmak gerekmektedir. HGS aldıktan sonra ise PTT ya da anlaşmalı bankalar üzerinden kolayca yükleme yapılabilir. .

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