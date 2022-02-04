Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kabul edildi mi? Öğretmenlik Meslek kanunu yasalaştı mı? Son dakika görüşmeleriyle öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören teklif kabul edildi. Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren yasanın detayları...

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kabul edildi mi? Öğretmenlik Meslek kanunu yasalaştı mı? Son dakika görüşmeleriyle öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören teklif kabul edildi. Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren yasanın detayları...

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kabul edildi mi?

TBM Genel Kurulun'nda oylanarak kabul edilen Öğretmenlik Meslek kanunu'na göre;

eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyerlerinde ilerlemelerinin önü açılacak. Meslek, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak. Öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanacak. Gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarındaki görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak. .