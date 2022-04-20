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OFF-LINE UPS nedir?
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TIMETURK / YAŞAM / OFF-LINE UPS nedir?

OFF-LINE UPS nedir?

(UPS) kesintisiz enerji sağlamaya yarayan bir cihazdır. Şebeke de meydana gelebilecek gerilim dalgalanmaları (düşük - yüksek gerilim, faz kaybı) veya elektrik kesintileri gibi durumlarda bağlı cihazlarınızı koruyan ve onlara sağlıklı ve temiz enerji sağlayan elektronik cihazlardır.

1 Saat Önce
2022-04-20 12:05:18
OFF-LINE UPS nedir?

Kesintisiz Güç Kaynağı - KGK (Uninterruptible Power Supply – UPS) kesintisiz enerji sağlamaya yarayan bir cihazdır. Şebeke de meydana gelebilecek gerilim dalgalanmaları (düşük - yüksek gerilim, faz kaybı) veya elektrik kesintileri gibi durumlarda bağlı cihazlarınızı koruyan ve onlara sağlıklı ve temiz enerji sağlayan elektronik cihazlardır.

UPSler iki farklı yapıda üretilirler:
- Statik UPS
- Dinamik UPS

Statik UPSler ise;
- Off-line UPS
- Line-interactive UPS (regüleli ve regülesiz)
- On-line çift çevrim UPS

Statik UPSlerin üç temel bileşeninden bahsedilebilir. Bunlar; doğrultucu (Rectifier), evirici (Inverter) ve akü grubu'dur.

OFF-LINE UPS nedir?


Off-line UPS normal çalışma koşullarında şebekeden gelen elektriği direkt olarak bağlı cihazlara verir. Elektrik kesintisi durumunda devreye girer ve kısa süreli de olsa elektrik kesintisi kullanıcı tarafından hissedilir.

Off-lineUPSler genellikle küçük güçlerde üretilirler. Çünkü elektrik kesintisi durumunda yüksek güçlerde UPS'in yükü akü grubuna aktarması sırasında sorunlar yaşanabilir

LINE INTERACTİVE UPS nedir?

Line Interactive UPSlerde şebeke varken evirici pasif ve şebeke gerilimini regüle eden kısım ve akü şarj birimi aktiftir. Akü grubu ve evirici kısmı, elektrik kesildiğinde devreye girer ve aküler sayesinde cihazları besler. Şebekenin normal olduğu durumda aküler doldurulur. Off-lineUPSlere göre farkı elektriği OVR (otomatik voltaj regülasyonu) üzerinden geçirmesidir. OVR şebeke elektriğini sürekli olarak olması gerektiği değerde tutar (220V – 50Hz) Line Interactive UPSler piyasada özellikle voltaj regülasyonlu UPS olarak bilinmektedir.

ONLINE ÇİFT ÇEVRİM UPS

On-line Çift Çevrim UPSlerde şebekede enerji olsun ya da olmasın yük sürekli olarak evirici üzerinden beslenir.

Şebekede enerji olduğunda hem aküler şarj edilir hem de bağlı cihazlar beslenir. Şebekede kesinti olması durumunda aküden gelen enerji yüke aktarılır. Yükün beslenmesi sırasında şebekeden veya aküden besleniyor olması UPS çıkış gerilim kalitesi ve sürekliliğini değiştirmemektedir. En yeni teknoloji olup en çok tercih edilen UPS modelidir.

Kaynak: https://www.inform.com.tr/

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