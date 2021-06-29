DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

''Rus savaş uçakları Hollanda gemisini taciz etti''
Rusya’dan kritik hamle: İngiliz uçak gemisinin de bulunduğu Akdeniz'de tatbikat
Endonezya'da feribot battı: 6 ölü, 3 kayıp
9.1 şiddetinde 10 dakika sallanmak
Ukrayna ordusu personel sayısında artış yapacak
Fed: Enflasyon dinamikleri ve başa çıkabilme yetisi
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 5 bin 846 yeni vaka, 53 can kaybı
İzmir'de helikopter destekli kaçak avcılık operasyonu
Danıştay'dan ''İstanbul Sözleşmesi'' kararı
Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed: Taliban'ın aileleri burada, Pakistan'da yaşıyor
RTÜK yeni üyelerini seçti
Saddam, Suriye’ye İsrail’e karşı gizli zirve teklif etmiş
Adalet Bakanı Gül'den ''Elmalı Davası'' açıklaması
Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini 'yanılsama' olarak nitelendirdi
Macaristan'da ilk; Osmanlı dönemine ait cami ve konak kalıntısı bulundu

Ödüllü Medyum Adrian, Business Channel Türk TV ekranlarına konuk oluyor

Ödüllü Medyum Adrian, 14 Haziran Pazartesi günü Business Channel Türk TV ekranlarında, Seyhan Soylu’nun sunuculuğunu yaptığı,  Seyhan Soylu ile VİP programına konuk oluyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.06.2021 17:33:27
Ödüllü Medyum Adrian, Business Channel Türk TV ekranlarına konuk oluyor

Instagram hesabı üzerinden ‘'14 Haziran Pazartesi günü @seyhansoylu nam-ı diğer SİSİ Hanım efendinin TV programına konuk oluyorum.'' diyerek paylaşım yapan Adrian, ‘'Olaaaaaay bir program olacağından ve güzel bir enerji sağlayacağımızdan adım gibi eminim.'' diyerek hayranlarına çağrıda bulundu.

Güvenilir Medyum: Adrian

Sevenleri tarafından Ado ismiyle de anılan ödüllü medyum Adrian, tahminleriyle danışanlarını adeta büyülüyor.

‘'Tek doğru adres benim.''

Birçok ünlüye ve sosyal medya fenomenine hizmet veren Adrian, fal konusunda oldukça iddialı olduğunu şu sözlerle dile getiriyor: ‘'Tek doğru adres benim.''

Danışanlarıyla müşteri-danışan ilişkisinden çok daha samimi bir bağ kuran ünlü medyum, aldığı yorumlarla ve ‘'En İyi Medyum'' ödülüyle, ne kadar sevildiğini ve alanında bir numara olduğunu adeta ispatlamış durumda.

‘'Benden kurtuluşun yok.''

Danışanlarında şok etkisi yaratan ünlü medyum, aldığı yorumlardan çok memnun. İşte o yorumlardan birkaç tanesi:

1_19

2_16

3_13

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş