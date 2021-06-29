Ödüllü Medyum Adrian, Business Channel Türk TV ekranlarına konuk oluyor

Ödüllü Medyum Adrian, 14 Haziran Pazartesi günü Business Channel Türk TV ekranlarında, Seyhan Soylu’nun sunuculuğunu yaptığı, Seyhan Soylu ile VİP programına konuk oluyor.

Instagram hesabı üzerinden ‘'14 Haziran Pazartesi günü @seyhansoylu nam-ı diğer SİSİ Hanım efendinin TV programına konuk oluyorum.'' diyerek paylaşım yapan Adrian, ‘'Olaaaaaay bir program olacağından ve güzel bir enerji sağlayacağımızdan adım gibi eminim.'' diyerek hayranlarına çağrıda bulundu.

Güvenilir Medyum: Adrian

Sevenleri tarafından Ado ismiyle de anılan ödüllü medyum Adrian, tahminleriyle danışanlarını adeta büyülüyor.

‘'Tek doğru adres benim.''

Birçok ünlüye ve sosyal medya fenomenine hizmet veren Adrian, fal konusunda oldukça iddialı olduğunu şu sözlerle dile getiriyor: ‘'Tek doğru adres benim.''

Danışanlarıyla müşteri-danışan ilişkisinden çok daha samimi bir bağ kuran ünlü medyum, aldığı yorumlarla ve ‘'En İyi Medyum'' ödülüyle, ne kadar sevildiğini ve alanında bir numara olduğunu adeta ispatlamış durumda.

‘'Benden kurtuluşun yok.''

Danışanlarında şok etkisi yaratan ünlü medyum, aldığı yorumlardan çok memnun. İşte o yorumlardan birkaç tanesi:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.