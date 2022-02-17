Ödüllü Kuaför Ali Altuntaş

Ali Altuntaş 1987 Tarihinde doğmuştur.Mesleğe 2000 yılında Yeşilköy Bahçecik Kuaförde başlamış, 2006-2009 yılları arasında Yeşilköy Mali Kuaför’de ,2009-2019 Yılları arasında Bahçeşehir Crea Engin Kuaför’de çalışarak uzmanlık alanını renklendirme ve saç kesim olarak uzmanlık kazanmıştır.

Kendi salonu olan ‘Somehair' i Eylül 2019 tarihinde Bahçeşehir ‘de açmış ve Beylikdüzü'nde yeni yeriyle hali hazırda mevcut salonunda çalışmalarına devam etmektedir.21 Yıllık mesleki tecrübesiyle 2019 Yılında Kanal D Magazin ödüllerinde ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Saç Renklendirme Uzmanı ‘ ödülünü alarak başarılarına bir de ödül eklemiştir. 2021 yılında Çırağan Sarayında düzenlenen Sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Şenol İpek'in yaptığı Gossipmag Business Ödül Töreninde katkılarından dolayı plaket verilmiştir. Ayrıca yine 2021 yılında düzenlenen 4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda Modeller'in saç tasarımlarını yapmıştır. Ali Altuntaş 2021 yılında yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda trend olan modelleri şu şekilde açıkladı;

FRESH CUT

Günlük kullanıma uygun, sizi dinamik bir görünüme kavuşturan bir kesimdir.

OMBRE

Fransızca'da gölge anlamına gelen ombre, saçta köklerden uçlara doğru renk değişimi sağlayarak, saçınızda ışık oyunları yaratır.

SOMBRE

Saçta köklerden uçlara daha yumuşak geçişli hali olarak tarif edilebilir.

RENKLENDİRME

Aydınlık verici naturel tonlar Ufak dokunuşlarla güçlü ve iddialı yönlerinizi ortaya çıkarır.

MİKROKAYNAK

Uzun, bakımlı, doğal görünümlü saçlar yüzünüzü güldürmeye yetecekdir.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ali Altuntaş yapmış olduğu tüm çalışmaları güncel olarak hesaplarında paylaşmaktadır sizde bu tasarım ve çalışmaları görmek isterseniz https://www.instagram.com/somehair_ali/ adresinden takip edebilirsiniz. Profesyonel iş hayatında ‘' bazı saçlar çok güzel ‘' sloganıyla birçok kişi tarafından duyulmuş benimsenmiştir. Hala salondaki çalışmaları dışında bir çok dizi, reklam ve organizasyonda özel saç uzmanlığı yaparak da çalışmalara değer katmaya devam etmektedir. Ayrıca web sitesine linkten ulaşabilrsiniz https://somehairali.com . Ali Altundaş 2022 yılında bir çok organizasyon ve yarışmalardan davet aldığını ve bu davetlerin büyük kısmına katılım sağlayacağını belirterek yeni heyecanların kendisini beklediğini ve uzman olduğu alanda iddialı olduğunu rakiplerine duyurarak herkese şimdiden başarılar diledi. .